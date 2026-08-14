Isekai Blade 今日價格

Isekai Blade (ISEK) 今日實時價格為 NT$ 0.00058，過去 24 小時內變化了 23.38%。目前 ISEK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00058 每 ISEK。

Isekai Blade 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ISEK。過去 24 小時內，ISEK 的交易價格在 NT$ 0.000561（低點）和 NT$ 0.00125（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ISEK 在過去一小時內波動了 -0.35%，過去7 天內波動了 -72.39%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.75M。

Isekai Blade（ISEK）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 1.75MNT$ 1.75M NT$ 1.75M 完全稀釋市值 NT$ 290.00KNT$ 290.00K NT$ 290.00K 流通量 ---- -- 總供應量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 所屬公鏈 BSC

Isekai Blade 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.75M。ISEK 的流通量為 --，總供應量是 500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 290.00K。