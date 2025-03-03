RED

RedStone 是成長最快的模組化 Oracle，專門為 LST 和 LRT 等借貸市場提供收益抵押品。它為 50 多個鍊和所有匯總提供針對 gas 優化的資料饋送。受到 Morpho、Venus、ether.fi 等公司的信賴。

幣種名稱RED

排名No.331

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）2.60%

流通供應量280,000,000

最大供應量1,000,000,000

總供應量597,000,000

流通率0.28%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價1.4560272855118426,2025-03-03

最低價0.30823495446951454,2025-04-18

所屬公鏈ETH

簡介RedStone 是成長最快的模組化 Oracle，專門為 LST 和 LRT 等借貸市場提供收益抵押品。它為 50 多個鍊和所有匯總提供針對 gas 優化的資料饋送。受到 Morpho、Venus、ether.fi 等公司的信賴。

所屬板塊

社媒

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