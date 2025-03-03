RedStone 是成長最快的模組化 Oracle，專門為 LST 和 LRT 等借貸市場提供收益抵押品。它為 50 多個鍊和所有匯總提供針對 gas 優化的資料饋送。受到 Morpho、Venus、ether.fi 等公司的信賴。
幣種名稱RED
排名No.331
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）2.60%
流通供應量280,000,000
最大供應量1,000,000,000
總供應量597,000,000
流通率0.28%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價1.4560272855118426,2025-03-03
最低價0.30823495446951454,2025-04-18
所屬公鏈ETH
簡介RedStone 是成長最快的模組化 Oracle，專門為 LST 和 LRT 等借貸市場提供收益抵押品。它為 50 多個鍊和所有匯總提供針對 gas 優化的資料饋送。受到 Morpho、Venus、ether.fi 等公司的信賴。
所屬板塊
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。