Aether Network 今日價格

Aether Network (AET) 今日實時價格為 NT$ 0.0052，過去 24 小時內變化了 10.34%。目前 AET 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0052 每 AET。

Aether Network 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- AET。過去 24 小時內，AET 的交易價格在 NT$ 0.0046（低點）和 NT$ 0.009（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，AET 在過去一小時內波動了 -16.13%，過去7 天內波動了 -88.02%。過去一天，總交易量達到 NT$ 447.55K。

Aether Network（AET）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 447.55KNT$ 447.55K NT$ 447.55K 完全稀釋市值 NT$ 5.20MNT$ 5.20M NT$ 5.20M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Aether Network 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 447.55K。AET 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.20M。