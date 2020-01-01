PAW（PAW）資訊

$PAW 是一種 ERC-20 代幣，總供應量為 1 千萬億。 $PAW 誕生於以太坊區塊鏈，它不僅僅是一種代幣； 它是充滿活力的 PawChain 社區中蓬勃發展且充滿活力的一部分。 隨著 $PAW 的不斷增長，它為 PawChain 生態系統提供動力，支持交易並促進社區治理。 我們對 $PAW 的未來目標既雄心勃勃又充滿希望。 該代幣將從目前的 ERC-20 代幣狀態演變為真正的跨鏈資產。 $PAW 將成為我們的第 2 層解決方案 PawChain 的核心，將我們所有的實用程式連接在一起。 它將推動我們的去中心化交易所 PawSwap，推動互換和質押選項。 $PAW 也將成為我們計劃中的 DeFi 電子商務市場、支付卡、錢包硬體等的核心，從而實現無縫數位和實體世界中的交易。 透過我們的 Layer-3 解決方案，我們的目標是將所有鏈連接在一起，推動真正互聯的生態系統。 因此，$PAW 不僅僅是一個代幣，它也是去中心化未來難題中的關鍵部分。