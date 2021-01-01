LUFFY（LUFFY）資訊

Luffy成立於 2021 年 8 月，其唯一目的是為投資者和粉絲建立一個完整的生態系統。 Luffy 正在通過現代化工具、先進的 DeFi 平臺、教育、P2E 遊戲、元宇宙和世界級的藝術品為投資者和粉絲創造一個安全而令人興奮的空間，並幫助低薪的動漫和漫畫藝術家。 Luffy的使命是「成為表情包和動漫代幣的領導者」。 Luffy 是一種社區驅動的代幣，建立在最安全和完善的區塊鏈「以太坊網絡」上，讓投資者和粉絲保持去中心化。 「Luffy自推出以來一直兌現每一個承諾。我們的目標是建立一個具有現實世界效用的可信代幣。我們的奉獻精神是無與倫比的。隨著新的創新出現，我們不會放棄我們的努力並不斷更新我們的路線圖。」