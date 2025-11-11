一種充滿愛心的數位貨幣－回饋社會，造福人類。在這個科技進步與社會責任並存的世界，$KARMA 秉持著一個簡單而強大的願景：$KARMA 致力於成為連結加密創新與人類實際需求的穩定、透明和永續的橋樑。我們相信，真正的價值不僅源自於市場，也源自於人們的生活。正因如此，$KARMA 的創立旨在回饋社會，造福人類。