以太幣 (ETH) 今日技術分析 以太幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ETH 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 以太幣 分析的信息。 註 冊

以太幣 (ETH) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $1,885.74 -- -1.18% -2.19% -13.48%

以太幣 的 AI 每日分析 ETH 今日分析 ETH 昨日分析 以太幣 今日分析 2026-08-15 ETF淨流入 ：貝萊德ETHA單日淨流入約737萬美元，提振市場信心，利好ETH。

：貝萊德ETHA單日淨流入約737萬美元，提振市場信心，利好ETH。 巨鯨活躍 ：創世地址沉寂11年後激活，持有2680 ETH，顯示長期信心，利好ETH。

：創世地址沉寂11年後激活，持有2680 ETH，顯示長期信心，利好ETH。 資金做多：精英帳戶多空持倉比達2.57，主動買入額增加，支撐ETH反彈。 ETF淨流入 ：貝萊德ETHA單日淨流入約737萬美元，提振市場信心，利好ETH。

：貝萊德ETHA單日淨流入約737萬美元，提振市場信心，利好ETH。 巨鯨活躍 ：創世地址沉寂11年後激活，持有2680 ETH，顯示長期信心，利好ETH。

：創世地址沉寂11年後激活，持有2680 ETH，顯示長期信心，利好ETH。 資金做多：精英帳戶多空持倉比達2.57，主動買入額增加，支撐ETH反彈。 以太幣 昨日分析 2026-08-14 機構持續買入 ：昨日以太坊現貨ETF淨流入737.91萬美元，貝萊德ETHA領漲，且富達計劃在ETF中添加質押和季度分紅，增強持有吸引力，利好ETH。

：昨日以太坊現貨ETF淨流入737.91萬美元，貝萊德ETHA領漲，且富達計劃在ETF中添加質押和季度分紅，增強持有吸引力，利好ETH。 巨鯨活躍持倉 ：沉寂11年的創世錢包激活持有2680 ETH，同時Machi巨鯨在回調中仍持有2920 ETH，顯示長期信心，支撐ETH價格。

：沉寂11年的創世錢包激活持有2680 ETH，同時Machi巨鯨在回調中仍持有2920 ETH，顯示長期信心，支撐ETH價格。 合約看多情緒：精英帳戶多空持倉比升至2.44，主動買入額在多個時段大於賣出額，資金費率為負，多頭持倉佔優，推動ETH上行。 機構持續買入 ：昨日以太坊現貨ETF淨流入737.91萬美元，貝萊德ETHA領漲，且富達計劃在ETF中添加質押和季度分紅，增強持有吸引力，利好ETH。

：昨日以太坊現貨ETF淨流入737.91萬美元，貝萊德ETHA領漲，且富達計劃在ETF中添加質押和季度分紅，增強持有吸引力，利好ETH。 巨鯨活躍持倉 ：沉寂11年的創世錢包激活持有2680 ETH，同時Machi巨鯨在回調中仍持有2920 ETH，顯示長期信心，支撐ETH價格。

：沉寂11年的創世錢包激活持有2680 ETH，同時Machi巨鯨在回調中仍持有2920 ETH，顯示長期信心，支撐ETH價格。 合約看多情緒：精英帳戶多空持倉比升至2.44，主動買入額在多個時段大於賣出額，資金費率為負，多頭持倉佔優，推動ETH上行。

以太幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 以太幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 7 中立 2 買入 17 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 賣出 賣出 7 中立 2 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 1,885.3033 1,885.1066 R2 1,885.1066 1,884.8812 R1 1,884.7133 1,884.742 PP 1,884.5166 1,884.5166 S1 1,884.1233 1,884.2912 S2 1,883.9266 1,884.152 S3 1,883.5333 1,883.9266

以太幣 市場信號 目前淨掛單量 1.42M $362.73 M $361.31 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 2.21M 3 日主動買入 $2,040.57 M 3 日主動賣出 $2,038.37 M 7 日主動買賣差額 57.85M 7 日主動買入 $5,791.18 M 7 日主動賣出 $5,733.32 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 以太幣資金流向 淨流入 ETHUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $6.19 M 1,881.69 2026-08-13 $21.57 M 1,880.18 2026-08-12 $0.88 M 1,892.83 2026-08-11 -$35.51 M 1,863.10 2026-08-10 -$38.56 M 1,877.04 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。