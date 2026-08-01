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Pepe (PEPE) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.000002652 -- -6.29% -4.68% -29.62%

Pepe 的 AI 每日分析 PEPE 今日分析 PEPE 昨日分析 Pepe 今日分析 2026-08-15 資金持續外流 ：過去5天有4天出現資金淨流出，累計淨流出約216萬USDT，顯示市場資金在持續撤離，對幣價形成壓制。

：過去5天有4天出現資金淨流出，累計淨流出約216萬USDT，顯示市場資金在持續撤離，對幣價形成壓制。 巨鯨博弈加劇 ：前期出現交易所大額淨流出（4.54萬億枚），但隨後伴隨衍生品未平倉合約下降，反映籌碼在「吸籌」與「派發」間快速切換，短期波動劇烈。

：前期出現交易所大額淨流出（4.54萬億枚），但隨後伴隨衍生品未平倉合約下降，反映籌碼在「吸籌」與「派發」間快速切換，短期波動劇烈。 合約多空失衡：合約持倉人數比在4.3-4.6之間，且菁英帳戶多頭持倉量佔比高達86%以上，資金費率為負，多頭過度擁擠存在回調風險。 資金持續外流 ：過去5天有4天出現資金淨流出，累計淨流出約216萬USDT，顯示市場資金在持續撤離，對幣價形成壓制。

：過去5天有4天出現資金淨流出，累計淨流出約216萬USDT，顯示市場資金在持續撤離，對幣價形成壓制。 巨鯨博弈加劇 ：前期出現交易所大額淨流出（4.54萬億枚），但隨後伴隨衍生品未平倉合約下降，反映籌碼在「吸籌」與「派發」間快速切換，短期波動劇烈。

：前期出現交易所大額淨流出（4.54萬億枚），但隨後伴隨衍生品未平倉合約下降，反映籌碼在「吸籌」與「派發」間快速切換，短期波動劇烈。 合約多空失衡：合約持倉人數比在4.3-4.6之間，且菁英帳戶多頭持倉量佔比高達86%以上，資金費率為負，多頭過度擁擠存在回調風險。 Pepe 昨日分析 2026-08-14 交易所大額流出 ：8月5日單日淨流出4.54萬億枚，創近两年新高，籌碼從交易所轉向鏈下冷錢包，顯示大戶吸籌跡象，拋壓緩解，利多PEPE。

：8月5日單日淨流出4.54萬億枚，創近两年新高，籌碼從交易所轉向鏈下冷錢包，顯示大戶吸籌跡象，拋壓緩解，利多PEPE。 資金費率轉負 ：當前資金費率為-0.024%，表明空頭佔優且市場情緒極度謹慎，資金連續淨流出，短期價格承壓，利空PEPE。

：當前資金費率為-0.024%，表明空頭佔優且市場情緒極度謹慎，資金連續淨流出，短期價格承壓，利空PEPE。 宏觀數據疲軟：美國7月零售銷售月率錄得-0.6%，遠低於預期，經濟衰退擔憂加劇，避險情緒升溫，風險資產或承壓，利空PEPE。 交易所大額流出 ：8月5日單日淨流出4.54萬億枚，創近两年新高，籌碼從交易所轉向鏈下冷錢包，顯示大戶吸籌跡象，拋壓緩解，利多PEPE。

：8月5日單日淨流出4.54萬億枚，創近两年新高，籌碼從交易所轉向鏈下冷錢包，顯示大戶吸籌跡象，拋壓緩解，利多PEPE。 資金費率轉負 ：當前資金費率為-0.024%，表明空頭佔優且市場情緒極度謹慎，資金連續淨流出，短期價格承壓，利空PEPE。

：當前資金費率為-0.024%，表明空頭佔優且市場情緒極度謹慎，資金連續淨流出，短期價格承壓，利空PEPE。 宏觀數據疲軟：美國7月零售銷售月率錄得-0.6%，遠低於預期，經濟衰退擔憂加劇，避險情緒升溫，風險資產或承壓，利空PEPE。

Pepe 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Pepe 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 11 中立 5 買入 10 移動平均線 : 賣出 賣出 9 中立 1 買入 4 技術指標 : 買入 賣出 2 中立 4 買入 6 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.0000026529 0.0000026523 R2 0.0000026523 0.0000026518 R1 0.0000026517 0.0000026515 PP 0.0000026511 0.0000026511 S1 0.0000026505 0.0000026506 S2 0.0000026499 0.0000026503 S3 0.0000026493 0.0000026499

Pepe 市場信號 目前淨掛單量 -11.12M $84.51 M $95.63 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.07M 3 日主動買入 $114.24 M 3 日主動賣出 $114.17 M 7 日主動買賣差額 5.60M 7 日主動買入 $321.17 M 7 日主動賣出 $315.56 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Pepe資金流向 淨流入 PEPEUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.22 M 0.00 2026-08-14 -$0.45 M 0.00 2026-08-13 -$1.06 M 0.00 2026-08-12 -$0.07 M 0.00 2026-08-11 -$0.78 M 0.00 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。