Pepe (PEPE) 今日技術分析
Pepe 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 PEPE 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Pepe 分析的信息。
Pepe (PEPE) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.000002652
|--
|-6.29%
|-4.68%
|-29.62%
Pepe 的 AI 每日分析
Pepe 今日分析 2026-08-15
- 資金持續外流：過去5天有4天出現資金淨流出，累計淨流出約216萬USDT，顯示市場資金在持續撤離，對幣價形成壓制。
- 巨鯨博弈加劇：前期出現交易所大額淨流出（4.54萬億枚），但隨後伴隨衍生品未平倉合約下降，反映籌碼在「吸籌」與「派發」間快速切換，短期波動劇烈。
- 合約多空失衡：合約持倉人數比在4.3-4.6之間，且菁英帳戶多頭持倉量佔比高達86%以上，資金費率為負，多頭過度擁擠存在回調風險。
Pepe 昨日分析 2026-08-14
- 交易所大額流出：8月5日單日淨流出4.54萬億枚，創近两年新高，籌碼從交易所轉向鏈下冷錢包，顯示大戶吸籌跡象，拋壓緩解，利多PEPE。
- 資金費率轉負：當前資金費率為-0.024%，表明空頭佔優且市場情緒極度謹慎，資金連續淨流出，短期價格承壓，利空PEPE。
- 宏觀數據疲軟：美國7月零售銷售月率錄得-0.6%，遠低於預期，經濟衰退擔憂加劇，避險情緒升溫，風險資產或承壓，利空PEPE。
Pepe 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Pepe 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
中立
賣出 11
中立 5
買入 10
|移動平均線:
|賣出
|賣出 9
|中立 1
|買入 4
|技術指標:
|買入
|賣出 2
|中立 4
|買入 6
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
0.0000026529
0.0000026523
R2
0.0000026523
0.0000026518
R1
0.0000026517
0.0000026515
PP
0.0000026511
0.0000026511
S1
0.0000026505
0.0000026506
S2
0.0000026499
0.0000026503
S3
0.0000026493
0.0000026499
Pepe 市場信號
目前淨掛單量
-11.12M
$84.51 M
$95.63 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.07M
3 日主動買入
$114.24 M
3 日主動賣出
$114.17 M
7 日主動買賣差額
5.60M
7 日主動買入
$321.17 M
7 日主動賣出
$315.56 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
Pepe資金流向
淨流入PEPEUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-15
|$0.22 M
|0.00
|2026-08-14
|-$0.45 M
|0.00
|2026-08-13
|-$1.06 M
|0.00
|2026-08-12
|-$0.07 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.78 M
|0.00
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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