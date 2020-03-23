Solana (SOL) 今日技術分析 Solana 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 SOL 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Solana 分析的信息。 註 冊

Solana (SOL) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $75.19 -- +1.77% -2.85% -13.14%

Solana 的 AI 每日分析 SOL 今日分析 SOL 昨日分析 Solana 今日分析 2026-08-15 機構持續增持 ：Forward Industries恢復購買SOL，累計持倉超780萬枚，且美國現貨ETF單日淨流入142.92萬美元，顯示機構信心。受影響幣種：SOL；影響方向：看多。

：Forward Industries恢復購買SOL，累計持倉超780萬枚，且美國現貨ETF單日淨流入142.92萬美元，顯示機構信心。受影響幣種：SOL；影響方向：看多。 生態數據領先 ：Solana週穩定幣交易量超越以太坊，迷因平台Pump.fun收入領跑，鏈上活躍度激增。受影響幣種：SOL；影響方向：看多。

：Solana週穩定幣交易量超越以太坊，迷因平台Pump.fun收入領跑，鏈上活躍度激增。受影響幣種：SOL；影響方向：看多。 多空持倉失衡：合約多空持倉人數比達2.06（做多佔67.3%），資金費率為負（-0.0068%），短期價格超賣或有反彈需求。受影響幣種：SOL；影響方向：看多。 機構持續增持 ：Forward Industries恢復購買SOL，累計持倉超780萬枚，且美國現貨ETF單日淨流入142.92萬美元，顯示機構信心。受影響幣種：SOL；影響方向：看多。

：Forward Industries恢復購買SOL，累計持倉超780萬枚，且美國現貨ETF單日淨流入142.92萬美元，顯示機構信心。受影響幣種：SOL；影響方向：看多。 生態數據領先 ：Solana週穩定幣交易量超越以太坊，迷因平台Pump.fun收入領跑，鏈上活躍度激增。受影響幣種：SOL；影響方向：看多。

：Solana週穩定幣交易量超越以太坊，迷因平台Pump.fun收入領跑，鏈上活躍度激增。受影響幣種：SOL；影響方向：看多。 多空持倉失衡：合約多空持倉人數比達2.06（做多佔67.3%），資金費率為負（-0.0068%），短期價格超賣或有反彈需求。受影響幣種：SOL；影響方向：看多。 Solana 昨日分析 2026-08-14 機構強勢入場 ：SOL現貨ETF單日淨流入142.92萬美元，Bitwise與Superstate合作探索代幣化Solana質押ETF，Forward Industries恢復購買累計持倉超780萬枚，機構資金持續積累利好SOL上漲。

：SOL現貨ETF單日淨流入142.92萬美元，Bitwise與Superstate合作探索代幣化Solana質押ETF，Forward Industries恢復購買累計持倉超780萬枚，機構資金持續積累利好SOL上漲。 資金費率轉正 ：合約資金費率為0.0023%，多頭持倉需求回暖；過去24小時資金淨流入約644萬美元，買盤力量增強支撐SOL價格反彈。

：合約資金費率為0.0023%，多頭持倉需求回暖；過去24小時資金淨流入約644萬美元，買盤力量增強支撐SOL價格反彈。 生態支付落地：MoneyGram透過Rift將現金到加密貨幣支付引入Solana，以色列最大銀行Leumi與Galaxy合作開展加密交易，實際應用場景擴展提振SOL價值。 機構強勢入場 ：SOL現貨ETF單日淨流入142.92萬美元，Bitwise與Superstate合作探索代幣化Solana質押ETF，Forward Industries恢復購買累計持倉超780萬枚，機構資金持續積累利好SOL上漲。

：SOL現貨ETF單日淨流入142.92萬美元，Bitwise與Superstate合作探索代幣化Solana質押ETF，Forward Industries恢復購買累計持倉超780萬枚，機構資金持續積累利好SOL上漲。 資金費率轉正 ：合約資金費率為0.0023%，多頭持倉需求回暖；過去24小時資金淨流入約644萬美元，買盤力量增強支撐SOL價格反彈。

：合約資金費率為0.0023%，多頭持倉需求回暖；過去24小時資金淨流入約644萬美元，買盤力量增強支撐SOL價格反彈。 生態支付落地：MoneyGram透過Rift將現金到加密貨幣支付引入Solana，以色列最大銀行Leumi與Galaxy合作開展加密交易，實際應用場景擴展提振SOL價值。

Solana 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Solana 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈買入 賣出 2 中立 2 買入 22 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 強烈買入 賣出 2 中立 2 買入 8 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 75.1533 75.1466 R2 75.1466 75.1428 R1 75.1433 75.1404 PP 75.1366 75.1366 S1 75.1333 75.1328 S2 75.1266 75.1304 S3 75.1233 75.1266

Solana 市場信號 目前淨掛單量 2.38M $271.05 M $268.67 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -3.71M 3 日主動買入 $1,123.48 M 3 日主動賣出 $1,127.19 M 7 日主動買賣差額 17.88M 7 日主動買入 $3,567.27 M 7 日主動賣出 $3,549.39 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Solana資金流向 淨流入 SOLUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$2.29 M 75.02 2026-08-14 -$10.36 M 75.67 2026-08-13 $6.45 M 75.65 2026-08-12 $2.34 M 75.75 2026-08-11 -$3.58 M 74.94 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。