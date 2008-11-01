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比特幣 (BTC) 今日技術分析

比特幣 (BTC) 今日技術分析

比特幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 BTC 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 比特幣 分析的信息。

比特幣 (BTC) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$63,062.87---2.89%-3.15%-19.42%
了解更多關於 比特幣 價格

比特幣 的 AI 每日分析

比特幣 今日分析 2026-08-15

  • 巨鯨博弈激烈：巨鯨在63,000美元附近大量開空（3.4億美元），同時也有巨鯨增持300枚BTC並開啟40倍槓桿做多，顯示多空分歧巨大，短期價格波動率可能放大，BTC震盪加劇。
  • 資金費率轉正：合約資金費率為0.006%，處於正值區間，表明多頭力量佔優，市場做多情緒尚存，配合主動買入額在部分時段超過賣出額，對BTC價格有一定支撐作用。
  • ETF資金流出：昨日美國現貨比特幣ETF淨流出1.311億美元，ARKB居首，機構撤資形成直接賣壓，疊加短期持有者供應量下降，BTC短期內承壓測試關鍵支撐位。

比特幣 昨日分析 2026-08-14

  • 巨鯨博弈加劇：4個巨鯨地址在6.4萬美元附近建立3.4億美元空頭頭寸，同時另一巨鯨在止損後增持330枚BTC並轉為40倍槓桿做多，多空巨鯨在關鍵點位激烈對峙，預示短期波動率將大幅上升，價格面臨方向選擇。
  • 資金費率轉正：BTC合約資金費率為0.006%（正數），且近幾小時主動買入額佔比提升，Bid/Ask Ratio一度升至1.15，顯示多頭資金在低位開始承接，市場做多情緒正在緩慢修復，對幣價形成底部支撐。
  • 宏觀利好預期：美國7月CPI數據降溫及零售銷售數據疲軟，強化了美聯儲9月暫停加息的預期，宏觀流動性環境改善；同時挪威主權財富基金等機構持續增持，為BTC中長期上漲提供基本面動力。

比特幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 比特幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
買入
賣出 8
中立 4
買入 14
移動平均線:買入賣出 4中立 0買入 10
技術指標:中立賣出 4中立 4買入 4
名稱
經典
斐波那契
R3
63,045.2666
63,042.5333
R2
63,042.5333
63,040.9671
R1
63,041.1666
63,039.9995
PP
63,038.4333
63,038.4333
S1
63,037.0666
63,036.8671
S2
63,034.3333
63,035.8995
S3
63,032.9666
63,034.3333

比特幣 市場信號

目前淨掛單量
-7.10M
$378.34 M
$385.43 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
61.05M
3 日主動買入
$4,051.45 M
3 日主動賣出
$3,990.40 M
7 日主動買賣差額
203.25M
7 日主動買入
$11,539.26 M
7 日主動賣出
$11,336.01 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

比特幣資金流向

淨流入BTCUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-14$32.17 M62,633.21
2026-08-13$13.16 M63,427.40
2026-08-12-$47.46 M63,449.87
2026-08-11-$80.37 M63,624.46
2026-08-10-$51.76 M64,307.73

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BTC/USDT
$63,066.86
$63,066.86$63,066.86
+0.11%
6.65K (USDT)
BTC/USDC
$63,007.31
$63,007.31$63,007.31
+0.11%
95.36 (USDT)
BTC/USD1
$63,034.92
$63,034.92$63,034.92
+0.02%
4.80 (USDT)
BTC/USDF
$63,312.21
$63,312.21$63,312.21
0.00%
1.36 (USDT)
BTC/EUR
$54,391.09
$54,391.09$54,391.09
0.00%
1.24 (USDT)
BTC/USDE
$63,016.74
$63,016.74$63,016.74
+0.19%
0.93 (USDT)
BTC/BRL
$331,576.4
$331,576.4$331,576.4
+0.09%
0.88 (USDT)

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本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

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