比特幣 (BTC) 今日技術分析 比特幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 BTC 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 比特幣 分析的信息。 註 冊

比特幣 (BTC) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $63,062.87 -- -2.89% -3.15% -19.42%

比特幣 的 AI 每日分析 BTC 今日分析 BTC 昨日分析 比特幣 今日分析 2026-08-15 巨鯨博弈激烈 ：巨鯨在63,000美元附近大量開空（3.4億美元），同時也有巨鯨增持300枚BTC並開啟40倍槓桿做多，顯示多空分歧巨大，短期價格波動率可能放大，BTC震盪加劇。

：巨鯨在63,000美元附近大量開空（3.4億美元），同時也有巨鯨增持300枚BTC並開啟40倍槓桿做多，顯示多空分歧巨大，短期價格波動率可能放大，BTC震盪加劇。 資金費率轉正 ：合約資金費率為0.006%，處於正值區間，表明多頭力量佔優，市場做多情緒尚存，配合主動買入額在部分時段超過賣出額，對BTC價格有一定支撐作用。

：合約資金費率為0.006%，處於正值區間，表明多頭力量佔優，市場做多情緒尚存，配合主動買入額在部分時段超過賣出額，對BTC價格有一定支撐作用。 ETF資金流出：昨日美國現貨比特幣ETF淨流出1.311億美元，ARKB居首，機構撤資形成直接賣壓，疊加短期持有者供應量下降，BTC短期內承壓測試關鍵支撐位。 巨鯨博弈激烈 ：巨鯨在63,000美元附近大量開空（3.4億美元），同時也有巨鯨增持300枚BTC並開啟40倍槓桿做多，顯示多空分歧巨大，短期價格波動率可能放大，BTC震盪加劇。

：巨鯨在63,000美元附近大量開空（3.4億美元），同時也有巨鯨增持300枚BTC並開啟40倍槓桿做多，顯示多空分歧巨大，短期價格波動率可能放大，BTC震盪加劇。 資金費率轉正 ：合約資金費率為0.006%，處於正值區間，表明多頭力量佔優，市場做多情緒尚存，配合主動買入額在部分時段超過賣出額，對BTC價格有一定支撐作用。

：合約資金費率為0.006%，處於正值區間，表明多頭力量佔優，市場做多情緒尚存，配合主動買入額在部分時段超過賣出額，對BTC價格有一定支撐作用。 ETF資金流出：昨日美國現貨比特幣ETF淨流出1.311億美元，ARKB居首，機構撤資形成直接賣壓，疊加短期持有者供應量下降，BTC短期內承壓測試關鍵支撐位。 比特幣 昨日分析 2026-08-14 巨鯨博弈加劇 ：4個巨鯨地址在6.4萬美元附近建立3.4億美元空頭頭寸，同時另一巨鯨在止損後增持330枚BTC並轉為40倍槓桿做多，多空巨鯨在關鍵點位激烈對峙，預示短期波動率將大幅上升，價格面臨方向選擇。

：4個巨鯨地址在6.4萬美元附近建立3.4億美元空頭頭寸，同時另一巨鯨在止損後增持330枚BTC並轉為40倍槓桿做多，多空巨鯨在關鍵點位激烈對峙，預示短期波動率將大幅上升，價格面臨方向選擇。 資金費率轉正 ：BTC合約資金費率為0.006%（正數），且近幾小時主動買入額佔比提升，Bid/Ask Ratio一度升至1.15，顯示多頭資金在低位開始承接，市場做多情緒正在緩慢修復，對幣價形成底部支撐。

：BTC合約資金費率為0.006%（正數），且近幾小時主動買入額佔比提升，Bid/Ask Ratio一度升至1.15，顯示多頭資金在低位開始承接，市場做多情緒正在緩慢修復，對幣價形成底部支撐。 宏觀利好預期：美國7月CPI數據降溫及零售銷售數據疲軟，強化了美聯儲9月暫停加息的預期，宏觀流動性環境改善；同時挪威主權財富基金等機構持續增持，為BTC中長期上漲提供基本面動力。 巨鯨博弈加劇 ：4個巨鯨地址在6.4萬美元附近建立3.4億美元空頭頭寸，同時另一巨鯨在止損後增持330枚BTC並轉為40倍槓桿做多，多空巨鯨在關鍵點位激烈對峙，預示短期波動率將大幅上升，價格面臨方向選擇。

：4個巨鯨地址在6.4萬美元附近建立3.4億美元空頭頭寸，同時另一巨鯨在止損後增持330枚BTC並轉為40倍槓桿做多，多空巨鯨在關鍵點位激烈對峙，預示短期波動率將大幅上升，價格面臨方向選擇。 資金費率轉正 ：BTC合約資金費率為0.006%（正數），且近幾小時主動買入額佔比提升，Bid/Ask Ratio一度升至1.15，顯示多頭資金在低位開始承接，市場做多情緒正在緩慢修復，對幣價形成底部支撐。

：BTC合約資金費率為0.006%（正數），且近幾小時主動買入額佔比提升，Bid/Ask Ratio一度升至1.15，顯示多頭資金在低位開始承接，市場做多情緒正在緩慢修復，對幣價形成底部支撐。 宏觀利好預期：美國7月CPI數據降溫及零售銷售數據疲軟，強化了美聯儲9月暫停加息的預期，宏觀流動性環境改善；同時挪威主權財富基金等機構持續增持，為BTC中長期上漲提供基本面動力。

比特幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 比特幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 8 中立 4 買入 14 移動平均線 : 買入 賣出 4 中立 0 買入 10 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 4 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 63,045.2666 63,042.5333 R2 63,042.5333 63,040.9671 R1 63,041.1666 63,039.9995 PP 63,038.4333 63,038.4333 S1 63,037.0666 63,036.8671 S2 63,034.3333 63,035.8995 S3 63,032.9666 63,034.3333

比特幣 市場信號 目前淨掛單量 -7.10M $378.34 M $385.43 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 61.05M 3 日主動買入 $4,051.45 M 3 日主動賣出 $3,990.40 M 7 日主動買賣差額 203.25M 7 日主動買入 $11,539.26 M 7 日主動賣出 $11,336.01 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 比特幣資金流向 淨流入 BTCUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $32.17 M 62,633.21 2026-08-13 $13.16 M 63,427.40 2026-08-12 -$47.46 M 63,449.87 2026-08-11 -$80.37 M 63,624.46 2026-08-10 -$51.76 M 64,307.73 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。