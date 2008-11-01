比特幣 (BTC) 今日技術分析
比特幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 BTC 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 比特幣 分析的信息。
比特幣 (BTC) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$63,062.87
|--
|-2.89%
|-3.15%
|-19.42%
比特幣 的 AI 每日分析
比特幣 今日分析 2026-08-15
- 巨鯨博弈激烈：巨鯨在63,000美元附近大量開空（3.4億美元），同時也有巨鯨增持300枚BTC並開啟40倍槓桿做多，顯示多空分歧巨大，短期價格波動率可能放大，BTC震盪加劇。
- 資金費率轉正：合約資金費率為0.006%，處於正值區間，表明多頭力量佔優，市場做多情緒尚存，配合主動買入額在部分時段超過賣出額，對BTC價格有一定支撐作用。
- ETF資金流出：昨日美國現貨比特幣ETF淨流出1.311億美元，ARKB居首，機構撤資形成直接賣壓，疊加短期持有者供應量下降，BTC短期內承壓測試關鍵支撐位。
比特幣 昨日分析 2026-08-14
- 巨鯨博弈加劇：4個巨鯨地址在6.4萬美元附近建立3.4億美元空頭頭寸，同時另一巨鯨在止損後增持330枚BTC並轉為40倍槓桿做多，多空巨鯨在關鍵點位激烈對峙，預示短期波動率將大幅上升，價格面臨方向選擇。
- 資金費率轉正：BTC合約資金費率為0.006%（正數），且近幾小時主動買入額佔比提升，Bid/Ask Ratio一度升至1.15，顯示多頭資金在低位開始承接，市場做多情緒正在緩慢修復，對幣價形成底部支撐。
- 宏觀利好預期：美國7月CPI數據降溫及零售銷售數據疲軟，強化了美聯儲9月暫停加息的預期，宏觀流動性環境改善；同時挪威主權財富基金等機構持續增持，為BTC中長期上漲提供基本面動力。
比特幣 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 比特幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
買入
賣出 8
中立 4
買入 14
|移動平均線:
|買入
|賣出 4
|中立 0
|買入 10
|技術指標:
|中立
|賣出 4
|中立 4
|買入 4
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
63,045.2666
63,042.5333
R2
63,042.5333
63,040.9671
R1
63,041.1666
63,039.9995
PP
63,038.4333
63,038.4333
S1
63,037.0666
63,036.8671
S2
63,034.3333
63,035.8995
S3
63,032.9666
63,034.3333
比特幣 市場信號
目前淨掛單量
-7.10M
$378.34 M
$385.43 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
61.05M
3 日主動買入
$4,051.45 M
3 日主動賣出
$3,990.40 M
7 日主動買賣差額
203.25M
7 日主動買入
$11,539.26 M
7 日主動賣出
$11,336.01 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
比特幣資金流向
淨流入BTCUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-14
|$32.17 M
|62,633.21
|2026-08-13
|$13.16 M
|63,427.40
|2026-08-12
|-$47.46 M
|63,449.87
|2026-08-11
|-$80.37 M
|63,624.46
|2026-08-10
|-$51.76 M
|64,307.73
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
$63,066.86
$63,066.86$63,066.86
+0.11%
6.65K (USDT)
$63,007.31
$63,007.31$63,007.31
+0.11%
95.36 (USDT)
$63,034.92
$63,034.92$63,034.92
+0.02%
4.80 (USDT)
$63,312.21
$63,312.21$63,312.21
0.00%
1.36 (USDT)
$54,391.09
$54,391.09$54,391.09
0.00%
1.24 (USDT)
$63,016.74
$63,016.74$63,016.74
+0.19%
0.93 (USDT)
$331,576.4
$331,576.4$331,576.4
+0.09%
0.88 (USDT)
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