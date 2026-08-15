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dogwifhat sol (WIF) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.1363 -- -0.37% -11.21% -30.99%

dogwifhat sol 的 AI 每日分析 WIF 的 AI 分析 2026-07-29 WIF 的 AI 分析 2026-07-28 dogwifhat sol 的 AI 分析 2026-07-29 資金持續流出 ：近7日資金淨流入數據中有5日為負，兩日累計流出超28萬USDT，市場資金撤離意願強烈，對WIF幣價形成持續壓制。

：近7日資金淨流入數據中有5日為負，兩日累計流出超28萬USDT，市場資金撤離意願強烈，對WIF幣價形成持續壓制。 散戶做多擁擠 ：合約多空持倉人數比高達5.96，精英帳戶多空持倉比達4.02，顯示散戶與精英帳戶均嚴重看多，市場多頭過於擁擠，存在回調風險。

：合約多空持倉人數比高達5.96，精英帳戶多空持倉比達4.02，顯示散戶與精英帳戶均嚴重看多，市場多頭過於擁擠，存在回調風險。 技術面破位下行：當前價格已跌破1小時及4小時級別的20日均線（約0.147 USDT），且日線KDJ指標J值向下運行至25，短期趨勢轉弱，幣價面臨進一步下跌考驗。 資金持續流出 ：近7日資金淨流入數據中有5日為負，兩日累計流出超28萬USDT，市場資金撤離意願強烈，對WIF幣價形成持續壓制。

：近7日資金淨流入數據中有5日為負，兩日累計流出超28萬USDT，市場資金撤離意願強烈，對WIF幣價形成持續壓制。 散戶做多擁擠 ：合約多空持倉人數比高達5.96，精英帳戶多空持倉比達4.02，顯示散戶與精英帳戶均嚴重看多，市場多頭過於擁擠，存在回調風險。

：合約多空持倉人數比高達5.96，精英帳戶多空持倉比達4.02，顯示散戶與精英帳戶均嚴重看多，市場多頭過於擁擠，存在回調風險。 技術面破位下行：當前價格已跌破1小時及4小時級別的20日均線（約0.147 USDT），且日線KDJ指標J值向下運行至25，短期趨勢轉弱，幣價面臨進一步下跌考驗。 dogwifhat sol 的 AI 分析 2026-07-28 資金持續流出 ：WIF 過去幾天資金淨流出顯著（27日流出約14萬USDT），顯示場內資金撤離，對幣價形成壓制。

：WIF 過去幾天資金淨流出顯著（27日流出約14萬USDT），顯示場內資金撤離，對幣價形成壓制。 多空比失衡 ：合約多空持倉比高達5.9，菁英帳戶多頭持倉佔比超86%，極端看多情緒下回調風險增加，易引發多單踩踏。

：合約多空持倉比高達5.9，菁英帳戶多頭持倉佔比超86%，極端看多情緒下回調風險增加，易引發多單踩踏。 技術面走弱：日線級別KDJ指標J值拐頭向下，價格跌破5日均線，短期趨勢偏空，支撐位需進一步確認。 資金持續流出 ：WIF 過去幾天資金淨流出顯著（27日流出約14萬USDT），顯示場內資金撤離，對幣價形成壓制。

：WIF 過去幾天資金淨流出顯著（27日流出約14萬USDT），顯示場內資金撤離，對幣價形成壓制。 多空比失衡 ：合約多空持倉比高達5.9，菁英帳戶多頭持倉佔比超86%，極端看多情緒下回調風險增加，易引發多單踩踏。

：合約多空持倉比高達5.9，菁英帳戶多頭持倉佔比超86%，極端看多情緒下回調風險增加，易引發多單踩踏。 技術面走弱：日線級別KDJ指標J值拐頭向下，價格跌破5日均線，短期趨勢偏空，支撐位需進一步確認。

Dogwifhat sol 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Dogwifhat sol 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 16 中立 3 買入 7 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 12 中立 2 買入 0 技術指標 : 買入 賣出 4 中立 1 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.136 0.136 R2 0.136 0.1359 R1 0.1359 0.1359 PP 0.1359 0.1359 S1 0.1358 0.1358 S2 0.1358 0.1358 S3 0.1357 0.1358

Dogwifhat sol 市場信號 目前淨掛單量 0.19M $29.95 M $29.76 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.18M 3 日主動買入 $3.13 M 3 日主動賣出 $2.95 M 7 日主動買賣差額 0.36M 7 日主動買入 $8.13 M 7 日主動賣出 $7.76 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Dogwifhat sol資金流向 淨流入 WIFUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.05 M 0.14 2026-08-14 -$0.10 M 0.14 2026-08-13 -$0.21 M 0.14 2026-08-12 -$0.05 M 0.14 2026-08-11 -$0.27 M 0.14 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 dogwifhat sol (WIF) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 dogwifhat sol 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 WIF / USDT $0.1363 $0.1363 $0.1363 -0.36% 1.46M (USDT) 去交易 WIF / USDC $0.1362 $0.1362 $0.1362 -0.29% 389.57K (USDT) 去交易 WIF / EUR $0.1176 $0.1176 $0.1176 -0.50% 465.17K (USDT) 去交易