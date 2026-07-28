Pudgy Penguins (PENGU) 今日技術分析 Pudgy Penguins 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 PENGU 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Pudgy Penguins 分析的信息。 註 冊

Pudgy Penguins (PENGU) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.00607 -- +0.79% -1.00% -28.30%

Pudgy Penguins 的 AI 每日分析 PENGU 的 AI 分析 2026-07-29 PENGU 的 AI 分析 2026-07-28 Pudgy Penguins 的 AI 分析 2026-07-29 資金大幅流出 ：過去7天資金淨流出超300萬USDT，近24小時流出約42萬USDT，顯示主力資金持續撤離，對幣價形成明顯壓制。

：過去7天資金淨流出超300萬USDT，近24小時流出約42萬USDT，顯示主力資金持續撤離，對幣價形成明顯壓制。 做空情緒濃厚 ：合約資金費率為負（-0.0123%），多空持倉人數比達5.9（做多人数占86%），散戶極度看多而費率倒掛，暗示價格回調風險高。

：合約資金費率為負（-0.0123%），多空持倉人數比達5.9（做多人数占86%），散戶極度看多而費率倒掛，暗示價格回調風險高。 技術面走弱：4小時KDJ指標J值處於低位（約21），價格跌破短期均線，日線KDJ死叉向下，技術形態顯示短期趨勢偏空。 資金大幅流出 ：過去7天資金淨流出超300萬USDT，近24小時流出約42萬USDT，顯示主力資金持續撤離，對幣價形成明顯壓制。

：過去7天資金淨流出超300萬USDT，近24小時流出約42萬USDT，顯示主力資金持續撤離，對幣價形成明顯壓制。 做空情緒濃厚 ：合約資金費率為負（-0.0123%），多空持倉人數比達5.9（做多人数占86%），散戶極度看多而費率倒掛，暗示價格回調風險高。

：合約資金費率為負（-0.0123%），多空持倉人數比達5.9（做多人数占86%），散戶極度看多而費率倒掛，暗示價格回調風險高。 技術面走弱：4小時KDJ指標J值處於低位（約21），價格跌破短期均線，日線KDJ死叉向下，技術形態顯示短期趨勢偏空。 Pudgy Penguins 的 AI 分析 2026-07-28 合約高費率 ：PENGU資金費率為-0.0117%，顯示空頭力量佔優，市場情緒偏空，對幣價形成下行壓力。

：PENGU資金費率為-0.0117%，顯示空頭力量佔優，市場情緒偏空，對幣價形成下行壓力。 資金持續流出 ：近7日資金淨流入約-233萬USDT，且主力合約主動買入額在多個時段低於賣出額，表明場內資金在撤離，對幣價構成利空。

：近7日資金淨流入約-233萬USDT，且主力合約主動買入額在多個時段低於賣出額，表明場內資金在撤離，對幣價構成利空。 多空比失衡：平台多空持倉比高達6.38（86.4%多頭），但價格卻下跌3.5%，顯示散戶逆勢抄底被埋，菁英帳戶持倉比4.41顯示大戶高位做空，幣價短期易跌難漲。 合約高費率 ：PENGU資金費率為-0.0117%，顯示空頭力量佔優，市場情緒偏空，對幣價形成下行壓力。

：PENGU資金費率為-0.0117%，顯示空頭力量佔優，市場情緒偏空，對幣價形成下行壓力。 資金持續流出 ：近7日資金淨流入約-233萬USDT，且主力合約主動買入額在多個時段低於賣出額，表明場內資金在撤離，對幣價構成利空。

：近7日資金淨流入約-233萬USDT，且主力合約主動買入額在多個時段低於賣出額，表明場內資金在撤離，對幣價構成利空。 多空比失衡：平台多空持倉比高達6.38（86.4%多頭），但價格卻下跌3.5%，顯示散戶逆勢抄底被埋，菁英帳戶持倉比4.41顯示大戶高位做空，幣價短期易跌難漲。

Pudgy Penguins 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Pudgy Penguins 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 10 中立 2 買入 14 移動平均線 : 強烈買入 賣出 2 中立 1 買入 11 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 1 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.006067 0.006066 R2 0.006066 0.006066 R1 0.006066 0.006066 PP 0.006065 0.006065 S1 0.006065 0.006065 S2 0.006064 0.006065 S3 0.006064 0.006064

Pudgy Penguins 市場信號 目前淨掛單量 0.08M $6.26 M $6.19 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.29M 3 日主動買入 $6.49 M 3 日主動賣出 $6.79 M 7 日主動買賣差額 0.23M 7 日主動買入 $35.93 M 7 日主動賣出 $35.70 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Pudgy Penguins資金流向 淨流入 PENGUUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.06 M 0.01 2026-08-14 -$0.17 M 0.01 2026-08-13 -$0.38 M 0.01 2026-08-12 -$0.41 M 0.01 2026-08-11 -$0.72 M 0.01 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Pudgy Penguins (PENGU) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Pudgy Penguins 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 PENGU / USDT $0.00607 $0.00607 $0.00607 -0.54% 20.64M (USDT) 去交易 PENGU / USDC $0.006068 $0.006068 $0.006068 -0.54% 15.53M (USDT) 去交易