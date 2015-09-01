艾達幣 (ADA) 今日技術分析 艾達幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ADA 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 艾達幣 分析的信息。 註 冊

艾達幣 (ADA) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.1783 -- -10.09% +7.53% -30.25%

艾達幣 的 AI 每日分析 ADA 的 AI 分析 2026-07-29 ADA 的 AI 分析 2026-07-28 艾達幣 的 AI 分析 2026-07-29 巨鯨持續吸籌 ：ADA 巨鯨地址持倉佔比升至 67%（2020 年以來高位），且近期資金淨流入顯著（昨日流入約 173.8 萬 USDT），顯示大戶在低位積極囤貨，對幣價形成強力支撐。

：ADA 巨鯨地址持倉佔比升至 67%（2020 年以來高位），且近期資金淨流入顯著（昨日流入約 173.8 萬 USDT），顯示大戶在低位積極囤貨，對幣價形成強力支撐。 技術面超賣反彈 ：ADA 價格觸及 4 年低點後，4 小時 KDJ 指標形成金叉（J 值升至 95），RSI 脫離超賣區，且價格站上 5 日均線，短期技術面修復需求強烈，有望延續反彈。

：ADA 價格觸及 4 年低點後，4 小時 KDJ 指標形成金叉（J 值升至 95），RSI 脫離超賣區，且價格站上 5 日均線，短期技術面修復需求強烈，有望延續反彈。 合約情緒極度做多：ADA 合約多空持倉人數比達 3.71，精英帳戶多空比高達 7.45，市場做多情緒高漲；同時資金費率為正（0.01%），表明多頭力量佔優，資金費率雖不高但配合高持倉比暗示反彈動能。 巨鯨持續吸籌 ：ADA 巨鯨地址持倉佔比升至 67%（2020 年以來高位），且近期資金淨流入顯著（昨日流入約 173.8 萬 USDT），顯示大戶在低位積極囤貨，對幣價形成強力支撐。

：ADA 巨鯨地址持倉佔比升至 67%（2020 年以來高位），且近期資金淨流入顯著（昨日流入約 173.8 萬 USDT），顯示大戶在低位積極囤貨，對幣價形成強力支撐。 技術面超賣反彈 ：ADA 價格觸及 4 年低點後，4 小時 KDJ 指標形成金叉（J 值升至 95），RSI 脫離超賣區，且價格站上 5 日均線，短期技術面修復需求強烈，有望延續反彈。

：ADA 價格觸及 4 年低點後，4 小時 KDJ 指標形成金叉（J 值升至 95），RSI 脫離超賣區，且價格站上 5 日均線，短期技術面修復需求強烈，有望延續反彈。 合約情緒極度做多：ADA 合約多空持倉人數比達 3.71，精英帳戶多空比高達 7.45，市場做多情緒高漲；同時資金費率為正（0.01%），表明多頭力量佔優，資金費率雖不高但配合高持倉比暗示反彈動能。 艾達幣 的 AI 分析 2026-07-28 資金持續流出 ：過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約215.8萬USDT，顯示市場資金撤離意願強烈，對ADA幣價形成下行壓力。

：過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約215.8萬USDT，顯示市場資金撤離意願強烈，對ADA幣價形成下行壓力。 合約極度看多 ：當前合約資金費率為負（-0.0119%），表明多頭持倉佔優但需支付費用；菁英帳戶多空持倉比高達4.78，散戶持倉比約3.98，市場過度擁擠，存在回調風險。

：當前合約資金費率為負（-0.0119%），表明多頭持倉佔優但需支付費用；菁英帳戶多空持倉比高達4.78，散戶持倉比約3.98，市場過度擁擠，存在回調風險。 技術面承壓：日線級別KDJ指標J值跌至-3，進入超賣區域；價格跌破各短期均線，上方受20日均線（約0.165 USDT）壓制，短期趨勢偏弱。 資金持續流出 ：過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約215.8萬USDT，顯示市場資金撤離意願強烈，對ADA幣價形成下行壓力。

：過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約215.8萬USDT，顯示市場資金撤離意願強烈，對ADA幣價形成下行壓力。 合約極度看多 ：當前合約資金費率為負（-0.0119%），表明多頭持倉佔優但需支付費用；菁英帳戶多空持倉比高達4.78，散戶持倉比約3.98，市場過度擁擠，存在回調風險。

：當前合約資金費率為負（-0.0119%），表明多頭持倉佔優但需支付費用；菁英帳戶多空持倉比高達4.78，散戶持倉比約3.98，市場過度擁擠，存在回調風險。 技術面承壓：日線級別KDJ指標J值跌至-3，進入超賣區域；價格跌破各短期均線，上方受20日均線（約0.165 USDT）壓制，短期趨勢偏弱。

艾達幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 艾達幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 10 中立 6 買入 10 移動平均線 : 買入 賣出 4 中立 2 買入 8 技術指標 : 賣出 賣出 6 中立 4 買入 2 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.1785 0.1784 R2 0.1784 0.1784 R1 0.1784 0.1784 PP 0.1783 0.1783 S1 0.1783 0.1783 S2 0.1782 0.1783 S3 0.1782 0.1782

艾達幣 市場信號 目前淨掛單量 -21.30M $39.98 M $61.28 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 1.63M 3 日主動買入 $26.71 M 3 日主動賣出 $25.08 M 7 日主動買賣差額 1.48M 7 日主動買入 $91.85 M 7 日主動賣出 $90.37 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 艾達幣資金流向 淨流入 ADAUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $0.13 M 0.18 2026-08-13 -$0.03 M 0.18 2026-08-12 $4.53 M 0.18 2026-08-11 -$5.79 M 0.19 2026-08-10 $0.00 M 0.20 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。