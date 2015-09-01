艾達幣 (ADA) 今日技術分析
艾達幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ADA 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 艾達幣 分析的信息。
艾達幣 (ADA) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.1783
|--
|-10.09%
|+7.53%
|-30.25%
艾達幣 的 AI 每日分析
艾達幣 的 AI 分析 2026-07-29
- 巨鯨持續吸籌：ADA 巨鯨地址持倉佔比升至 67%（2020 年以來高位），且近期資金淨流入顯著（昨日流入約 173.8 萬 USDT），顯示大戶在低位積極囤貨，對幣價形成強力支撐。
- 技術面超賣反彈：ADA 價格觸及 4 年低點後，4 小時 KDJ 指標形成金叉（J 值升至 95），RSI 脫離超賣區，且價格站上 5 日均線，短期技術面修復需求強烈，有望延續反彈。
- 合約情緒極度做多：ADA 合約多空持倉人數比達 3.71，精英帳戶多空比高達 7.45，市場做多情緒高漲；同時資金費率為正（0.01%），表明多頭力量佔優，資金費率雖不高但配合高持倉比暗示反彈動能。
艾達幣 的 AI 分析 2026-07-28
- 資金持續流出：過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約215.8萬USDT，顯示市場資金撤離意願強烈，對ADA幣價形成下行壓力。
- 合約極度看多：當前合約資金費率為負（-0.0119%），表明多頭持倉佔優但需支付費用；菁英帳戶多空持倉比高達4.78，散戶持倉比約3.98，市場過度擁擠，存在回調風險。
- 技術面承壓：日線級別KDJ指標J值跌至-3，進入超賣區域；價格跌破各短期均線，上方受20日均線（約0.165 USDT）壓制，短期趨勢偏弱。
艾達幣 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 艾達幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
中立
賣出 10
中立 6
買入 10
|移動平均線:
|買入
|賣出 4
|中立 2
|買入 8
|技術指標:
|賣出
|賣出 6
|中立 4
|買入 2
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
0.1785
0.1784
R2
0.1784
0.1784
R1
0.1784
0.1784
PP
0.1783
0.1783
S1
0.1783
0.1783
S2
0.1782
0.1783
S3
0.1782
0.1782
艾達幣 市場信號
目前淨掛單量
-21.30M
$39.98 M
$61.28 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
1.63M
3 日主動買入
$26.71 M
3 日主動賣出
$25.08 M
7 日主動買賣差額
1.48M
7 日主動買入
$91.85 M
7 日主動賣出
$90.37 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
艾達幣資金流向
淨流入ADAUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-14
|$0.13 M
|0.18
|2026-08-13
|-$0.03 M
|0.18
|2026-08-12
|$4.53 M
|0.18
|2026-08-11
|-$5.79 M
|0.19
|2026-08-10
|$0.00 M
|0.20
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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