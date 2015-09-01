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艾達幣 (ADA) 今日技術分析

艾達幣 (ADA) 今日技術分析

艾達幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ADA 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 艾達幣 分析的信息。

艾達幣 (ADA) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$0.1783---10.09%+7.53%-30.25%
了解更多關於 艾達幣 價格

艾達幣 的 AI 每日分析

艾達幣 的 AI 分析 2026-07-29

  • 巨鯨持續吸籌：ADA 巨鯨地址持倉佔比升至 67%（2020 年以來高位），且近期資金淨流入顯著（昨日流入約 173.8 萬 USDT），顯示大戶在低位積極囤貨，對幣價形成強力支撐。
  • 技術面超賣反彈：ADA 價格觸及 4 年低點後，4 小時 KDJ 指標形成金叉（J 值升至 95），RSI 脫離超賣區，且價格站上 5 日均線，短期技術面修復需求強烈，有望延續反彈。
  • 合約情緒極度做多：ADA 合約多空持倉人數比達 3.71，精英帳戶多空比高達 7.45，市場做多情緒高漲；同時資金費率為正（0.01%），表明多頭力量佔優，資金費率雖不高但配合高持倉比暗示反彈動能。

艾達幣 的 AI 分析 2026-07-28

  • 資金持續流出：過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約215.8萬USDT，顯示市場資金撤離意願強烈，對ADA幣價形成下行壓力。
  • 合約極度看多：當前合約資金費率為負（-0.0119%），表明多頭持倉佔優但需支付費用；菁英帳戶多空持倉比高達4.78，散戶持倉比約3.98，市場過度擁擠，存在回調風險。
  • 技術面承壓：日線級別KDJ指標J值跌至-3，進入超賣區域；價格跌破各短期均線，上方受20日均線（約0.165 USDT）壓制，短期趨勢偏弱。

艾達幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 艾達幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
中立
賣出 10
中立 6
買入 10
移動平均線:買入賣出 4中立 2買入 8
技術指標:賣出賣出 6中立 4買入 2
名稱
經典
斐波那契
R3
0.1785
0.1784
R2
0.1784
0.1784
R1
0.1784
0.1784
PP
0.1783
0.1783
S1
0.1783
0.1783
S2
0.1782
0.1783
S3
0.1782
0.1782

艾達幣 市場信號

目前淨掛單量
-21.30M
$39.98 M
$61.28 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
1.63M
3 日主動買入
$26.71 M
3 日主動賣出
$25.08 M
7 日主動買賣差額
1.48M
7 日主動買入
$91.85 M
7 日主動賣出
$90.37 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

艾達幣資金流向

淨流入ADAUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-14$0.13 M0.18
2026-08-13-$0.03 M0.18
2026-08-12$4.53 M0.18
2026-08-11-$5.79 M0.19
2026-08-10$0.00 M0.20

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ADA/USDT
$0.1784
$0.1784$0.1784
-2.30%
13.04M (USDT)
ADA/USDC
$0.1783
$0.1783$0.1783
-2.23%
172.15K (USDT)
ADA/BTC
$0.000002843
$0.000002843$0.000002843
-1.31%
56.33K (USDT)
ADA/EUR
$0.1539
$0.1539$0.1539
-2.59%
353.32K (USDT)
ADA/USD1
$0.1785
$0.1785$0.1785
-2.29%
310.81K (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

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