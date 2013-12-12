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狗狗幣 (DOGE) 今日技術分析

狗狗幣 (DOGE) 今日技術分析

狗狗幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 DOGE 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 狗狗幣 分析的信息。

狗狗幣 (DOGE) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$0.06994--+0.61%-5.78%-36.20%
了解更多關於 狗狗幣 價格

狗狗幣 的 AI 每日分析

狗狗幣 今日分析 2026-08-15

  • 巨鯨逢低吸籌：近期巨鯨透過Robinhood等管道大額買入約3.8億枚DOGE，顯示大戶在$0.069附近有承接意願，對幣價形成短期支撐，防止進一步深跌。
  • 合約極度看多：合約多空持倉人數比達5.97，菁英帳戶多空持倉比更是高達12.09，顯示市場槓桿做多情緒擁擠，資金費率為正（0.0048%），短期回調風險加劇。
  • 宏觀數據利空：美國零售銷售及消費者信心指數均不及預期，引發經濟衰退擔憂，市場避險情緒升溫（恐貪指數30），作為Meme幣的DOGE資金面臨流出壓力。

狗狗幣 昨日分析 2026-08-14

  • 資金持續淨流出：過去7天中有6天出現資金淨流出，近兩日累計淨流出約747萬USDT，顯示場內資金在持續撤離，對幣價形成直接壓制。
  • 合約費率轉負：當前合約資金費率為-0.0004%，表明市場空頭情緒佔優，多頭需支付資金費，持倉意願減弱，短期價格承壓。
  • 指標偏空信號：日線KDJ指標中J值降至24（前值38），且價格位於200日均線（約0.091）下方，技術面呈現弱勢下行趨勢。

狗狗幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 狗狗幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
強烈買入
賣出 1
中立 8
買入 17
移動平均線:強烈買入賣出 0中立 1買入 13
技術指標:中立賣出 1中立 7買入 4
名稱
經典
斐波那契
R3
0.06993
0.06993
R2
0.06993
0.06992
R1
0.06992
0.06992
PP
0.06992
0.06992
S1
0.06991
0.06991
S2
0.06991
0.06991
S3
0.0699
0.06991

狗狗幣 市場信號

目前淨掛單量
-18.51M
$100.48 M
$118.99 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
-0.88M
3 日主動買入
$67.52 M
3 日主動賣出
$68.40 M
7 日主動買賣差額
1.48M
7 日主動買入
$231.67 M
7 日主動賣出
$230.19 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

狗狗幣資金流向

淨流入DOGEUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-14-$1.26 M0.07
2026-08-13-$5.45 M0.07
2026-08-12-$2.03 M0.07
2026-08-11$1.29 M0.07
2026-08-10-$4.68 M0.07

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DOGE/USDT
$0.06994
$0.06994$0.06994
+0.08%
44.75M (USDT)
DOGE/USDC
$0.0699
$0.0699$0.0699
-0.02%
383.95K (USDT)
DOGE/USD1
$0.06997
$0.06997$0.06997
+0.11%
4.02M (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

DOGE 兌 USD 計算器

數量

DOGE
DOGE
USD
USD

1 DOGE = 0.06994 USD

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