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狗狗幣 (DOGE) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.06994 -- +0.61% -5.78% -36.20%

狗狗幣 的 AI 每日分析 DOGE 今日分析 DOGE 昨日分析 狗狗幣 今日分析 2026-08-15 巨鯨逢低吸籌 ：近期巨鯨透過Robinhood等管道大額買入約3.8億枚DOGE，顯示大戶在$0.069附近有承接意願，對幣價形成短期支撐，防止進一步深跌。

：近期巨鯨透過Robinhood等管道大額買入約3.8億枚DOGE，顯示大戶在$0.069附近有承接意願，對幣價形成短期支撐，防止進一步深跌。 合約極度看多 ：合約多空持倉人數比達5.97，菁英帳戶多空持倉比更是高達12.09，顯示市場槓桿做多情緒擁擠，資金費率為正（0.0048%），短期回調風險加劇。

：合約多空持倉人數比達5.97，菁英帳戶多空持倉比更是高達12.09，顯示市場槓桿做多情緒擁擠，資金費率為正（0.0048%），短期回調風險加劇。 宏觀數據利空：美國零售銷售及消費者信心指數均不及預期，引發經濟衰退擔憂，市場避險情緒升溫（恐貪指數30），作為Meme幣的DOGE資金面臨流出壓力。 巨鯨逢低吸籌 ：近期巨鯨透過Robinhood等管道大額買入約3.8億枚DOGE，顯示大戶在$0.069附近有承接意願，對幣價形成短期支撐，防止進一步深跌。

：近期巨鯨透過Robinhood等管道大額買入約3.8億枚DOGE，顯示大戶在$0.069附近有承接意願，對幣價形成短期支撐，防止進一步深跌。 合約極度看多 ：合約多空持倉人數比達5.97，菁英帳戶多空持倉比更是高達12.09，顯示市場槓桿做多情緒擁擠，資金費率為正（0.0048%），短期回調風險加劇。

：合約多空持倉人數比達5.97，菁英帳戶多空持倉比更是高達12.09，顯示市場槓桿做多情緒擁擠，資金費率為正（0.0048%），短期回調風險加劇。 宏觀數據利空：美國零售銷售及消費者信心指數均不及預期，引發經濟衰退擔憂，市場避險情緒升溫（恐貪指數30），作為Meme幣的DOGE資金面臨流出壓力。 狗狗幣 昨日分析 2026-08-14 資金持續淨流出 ：過去7天中有6天出現資金淨流出，近兩日累計淨流出約747萬USDT，顯示場內資金在持續撤離，對幣價形成直接壓制。

：過去7天中有6天出現資金淨流出，近兩日累計淨流出約747萬USDT，顯示場內資金在持續撤離，對幣價形成直接壓制。 合約費率轉負 ：當前合約資金費率為-0.0004%，表明市場空頭情緒佔優，多頭需支付資金費，持倉意願減弱，短期價格承壓。

：當前合約資金費率為-0.0004%，表明市場空頭情緒佔優，多頭需支付資金費，持倉意願減弱，短期價格承壓。 指標偏空信號：日線KDJ指標中J值降至24（前值38），且價格位於200日均線（約0.091）下方，技術面呈現弱勢下行趨勢。 資金持續淨流出 ：過去7天中有6天出現資金淨流出，近兩日累計淨流出約747萬USDT，顯示場內資金在持續撤離，對幣價形成直接壓制。

：過去7天中有6天出現資金淨流出，近兩日累計淨流出約747萬USDT，顯示場內資金在持續撤離，對幣價形成直接壓制。 合約費率轉負 ：當前合約資金費率為-0.0004%，表明市場空頭情緒佔優，多頭需支付資金費，持倉意願減弱，短期價格承壓。

：當前合約資金費率為-0.0004%，表明市場空頭情緒佔優，多頭需支付資金費，持倉意願減弱，短期價格承壓。 指標偏空信號：日線KDJ指標中J值降至24（前值38），且價格位於200日均線（約0.091）下方，技術面呈現弱勢下行趨勢。

狗狗幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 狗狗幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈買入 賣出 1 中立 8 買入 17 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 1 買入 13 技術指標 : 中立 賣出 1 中立 7 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.06993 0.06993 R2 0.06993 0.06992 R1 0.06992 0.06992 PP 0.06992 0.06992 S1 0.06991 0.06991 S2 0.06991 0.06991 S3 0.0699 0.06991

狗狗幣 市場信號 目前淨掛單量 -18.51M $100.48 M $118.99 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.88M 3 日主動買入 $67.52 M 3 日主動賣出 $68.40 M 7 日主動買賣差額 1.48M 7 日主動買入 $231.67 M 7 日主動賣出 $230.19 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 狗狗幣資金流向 淨流入 DOGEUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$1.26 M 0.07 2026-08-13 -$5.45 M 0.07 2026-08-12 -$2.03 M 0.07 2026-08-11 $1.29 M 0.07 2026-08-10 -$4.68 M 0.07 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。