狗狗幣 (DOGE) 今日技術分析
狗狗幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 DOGE 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 狗狗幣 分析的信息。
狗狗幣 (DOGE) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.06994
|--
|+0.61%
|-5.78%
|-36.20%
狗狗幣 的 AI 每日分析
狗狗幣 今日分析 2026-08-15
- 巨鯨逢低吸籌：近期巨鯨透過Robinhood等管道大額買入約3.8億枚DOGE，顯示大戶在$0.069附近有承接意願，對幣價形成短期支撐，防止進一步深跌。
- 合約極度看多：合約多空持倉人數比達5.97，菁英帳戶多空持倉比更是高達12.09，顯示市場槓桿做多情緒擁擠，資金費率為正（0.0048%），短期回調風險加劇。
- 宏觀數據利空：美國零售銷售及消費者信心指數均不及預期，引發經濟衰退擔憂，市場避險情緒升溫（恐貪指數30），作為Meme幣的DOGE資金面臨流出壓力。
狗狗幣 昨日分析 2026-08-14
- 資金持續淨流出：過去7天中有6天出現資金淨流出，近兩日累計淨流出約747萬USDT，顯示場內資金在持續撤離，對幣價形成直接壓制。
- 合約費率轉負：當前合約資金費率為-0.0004%，表明市場空頭情緒佔優，多頭需支付資金費，持倉意願減弱，短期價格承壓。
- 指標偏空信號：日線KDJ指標中J值降至24（前值38），且價格位於200日均線（約0.091）下方，技術面呈現弱勢下行趨勢。
狗狗幣 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 狗狗幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
強烈買入
賣出 1
中立 8
買入 17
|移動平均線:
|強烈買入
|賣出 0
|中立 1
|買入 13
|技術指標:
|中立
|賣出 1
|中立 7
|買入 4
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
0.06993
0.06993
R2
0.06993
0.06992
R1
0.06992
0.06992
PP
0.06992
0.06992
S1
0.06991
0.06991
S2
0.06991
0.06991
S3
0.0699
0.06991
狗狗幣 市場信號
目前淨掛單量
-18.51M
$100.48 M
$118.99 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
-0.88M
3 日主動買入
$67.52 M
3 日主動賣出
$68.40 M
7 日主動買賣差額
1.48M
7 日主動買入
$231.67 M
7 日主動賣出
$230.19 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
狗狗幣資金流向
淨流入DOGEUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-14
|-$1.26 M
|0.07
|2026-08-13
|-$5.45 M
|0.07
|2026-08-12
|-$2.03 M
|0.07
|2026-08-11
|$1.29 M
|0.07
|2026-08-10
|-$4.68 M
|0.07
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
探索有關 狗狗幣 的更多資訊
在 MEXC 上交易 狗狗幣 (DOGE) 盤口
探索現貨和合約市場，查看 狗狗幣 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
免責聲明
本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。