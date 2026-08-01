SUI (SUI) 今日技術分析
SUI 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 SUI 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 SUI 分析的信息。
SUI (SUI) 價格變動
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SUI 的 AI 每日分析
SUI 今日分析 2026-08-15
- 資金費率轉負：當前資金費率為-0.0041%，顯示空頭力量佔優，市場存在一定的做空壓力，需警惕價格進一步下探風險。
- 多空持倉失衡：合約多空持倉比高達6.56（做多人數86.78%），且菁英帳戶多空比亦達6.45，市場極度貪婪，短期內極易發生多單踩踏回調。
- 資金連續流出：過去幾日資金淨流入數據波動劇烈，雖單日有小幅回流，但整體趨勢顯示主力資金存在流出跡象，對幣價形成壓制。
SUI 昨日分析 2026-08-14
- 巨鯨與資金流向：過去3個交易日SUI資金淨流入出現分化，前兩日合計淨流入約112萬美元，但此前曾連續大幅流出。巨鯨鏈上動態暫無顯著異動，需警惕籌碼分散風險。
- 合約情緒極度看多：合約多空持倉人數比高達6.25（做多人数佔86.2%），精英帳戶持倉比達4.39，資金費率為正（0.005%）。市場情緒過熱，短期積聚回調風險。
- 基本面與技術支撐：Sui基金會推進抗量子升級並加速回購，增強長期信心；技術面上價格在0.68美元附近獲得支撐，處於0.50-0.70美元吸籌區，中期結構偏強。
SUI資金流向
淨流入SUIUSDT價格
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