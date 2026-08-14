Avalanche (AVAX) 今日技術分析 Avalanche 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 AVAX 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Avalanche 分析的信息。 註 冊

Avalanche (AVAX) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $6.441 -- 0.00% -4.26% -30.86%

Avalanche 的 AI 每日分析 AVAX 今日分析 AVAX 昨日分析 Avalanche 今日分析 2026-08-14 資金淨流出 ：AVAX 近7日資金流向呈現淨流出態勢，累計流出超200萬美元，顯示市場資金在撤離，對幣價形成下行壓力。

：AVAX 近7日資金流向呈現淨流出態勢，累計流出超200萬美元，顯示市場資金在撤離，對幣價形成下行壓力。 巨鯨無動靜 ：鏈上數據顯示過去24小時AVAX巨鯨無顯著異動，缺乏大戶資金托底，難以在短期內推動價格反轉。

：鏈上數據顯示過去24小時AVAX巨鯨無顯著異動，缺乏大戶資金托底，難以在短期內推動價格反轉。 合約情緒偏空：合約多空持倉比維持在4.5左右，顯示多頭佔據人數優勢但資金費率較低，且資金淨流出，暗示反彈動力不足，幣價短期承壓。 資金淨流出 ：AVAX 近7日資金流向呈現淨流出態勢，累計流出超200萬美元，顯示市場資金在撤離，對幣價形成下行壓力。

：AVAX 近7日資金流向呈現淨流出態勢，累計流出超200萬美元，顯示市場資金在撤離，對幣價形成下行壓力。 巨鯨無動靜 ：鏈上數據顯示過去24小時AVAX巨鯨無顯著異動，缺乏大戶資金托底，難以在短期內推動價格反轉。

：鏈上數據顯示過去24小時AVAX巨鯨無顯著異動，缺乏大戶資金托底，難以在短期內推動價格反轉。 合約情緒偏空：合約多空持倉比維持在4.5左右，顯示多頭佔據人數優勢但資金費率較低，且資金淨流出，暗示反彈動力不足，幣價短期承壓。 Avalanche 昨日分析 2026-08-13 資金持續流出 ：過去7天資金淨流出約337萬USDT，且近3日連續流出，顯示場內資金撤離意願強烈，利空AVAX。

：過去7天資金淨流出約337萬USDT，且近3日連續流出，顯示場內資金撤離意願強烈，利空AVAX。 空頭情緒主導 ：合約多空持倉人數比降至3.46，精英帳戶持倉比降至2.17，主動賣單在部分時段顯著增加，市場做空力量佔優，壓制幣價。

：合約多空持倉人數比降至3.46，精英帳戶持倉比降至2.17，主動賣單在部分時段顯著增加，市場做空力量佔優，壓制幣價。 宏觀利好未生效：儘管美國PPI數據低於預期強化降息預期，且AVAX鏈上穩定幣供應增長，但幣價未隨大盤反彈，說明拋壓較重，短期走勢偏弱。 資金持續流出 ：過去7天資金淨流出約337萬USDT，且近3日連續流出，顯示場內資金撤離意願強烈，利空AVAX。

：過去7天資金淨流出約337萬USDT，且近3日連續流出，顯示場內資金撤離意願強烈，利空AVAX。 空頭情緒主導 ：合約多空持倉人數比降至3.46，精英帳戶持倉比降至2.17，主動賣單在部分時段顯著增加，市場做空力量佔優，壓制幣價。

：合約多空持倉人數比降至3.46，精英帳戶持倉比降至2.17，主動賣單在部分時段顯著增加，市場做空力量佔優，壓制幣價。 宏觀利好未生效：儘管美國PPI數據低於預期強化降息預期，且AVAX鏈上穩定幣供應增長，但幣價未隨大盤反彈，說明拋壓較重，短期走勢偏弱。

Avalanche 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Avalanche 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 6 中立 1 買入 19 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 中立 賣出 6 中立 1 買入 5 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 6.4393 6.4386 R2 6.4386 6.4382 R1 6.4383 6.438 PP 6.4376 6.4376 S1 6.4373 6.4372 S2 6.4366 6.437 S3 6.4363 6.4366

Avalanche 市場信號 目前淨掛單量 -1.83M $23.32 M $25.14 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -2.77M 3 日主動買入 $56.40 M 3 日主動賣出 $59.17 M 7 日主動買賣差額 -1.74M 7 日主動買入 $129.90 M 7 日主動賣出 $131.65 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Avalanche資金流向 淨流入 AVAXUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $0.09 M 6.39 2026-08-13 $0.32 M 6.41 2026-08-12 -$0.77 M 6.38 2026-08-11 -$0.17 M 6.22 2026-08-10 -$0.72 M 6.49 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。