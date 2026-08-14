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Avalanche (AVAX) 今日技術分析

Avalanche (AVAX) 今日技術分析

Avalanche 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 AVAX 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Avalanche 分析的信息。

Avalanche (AVAX) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$6.441--0.00%-4.26%-30.86%
了解更多關於 Avalanche 價格

Avalanche 的 AI 每日分析

Avalanche 今日分析 2026-08-14

  • 資金淨流出：AVAX 近7日資金流向呈現淨流出態勢，累計流出超200萬美元，顯示市場資金在撤離，對幣價形成下行壓力。
  • 巨鯨無動靜：鏈上數據顯示過去24小時AVAX巨鯨無顯著異動，缺乏大戶資金托底，難以在短期內推動價格反轉。
  • 合約情緒偏空：合約多空持倉比維持在4.5左右，顯示多頭佔據人數優勢但資金費率較低，且資金淨流出，暗示反彈動力不足，幣價短期承壓。

Avalanche 昨日分析 2026-08-13

  • 資金持續流出：過去7天資金淨流出約337萬USDT，且近3日連續流出，顯示場內資金撤離意願強烈，利空AVAX。
  • 空頭情緒主導：合約多空持倉人數比降至3.46，精英帳戶持倉比降至2.17，主動賣單在部分時段顯著增加，市場做空力量佔優，壓制幣價。
  • 宏觀利好未生效：儘管美國PPI數據低於預期強化降息預期，且AVAX鏈上穩定幣供應增長，但幣價未隨大盤反彈，說明拋壓較重，短期走勢偏弱。

Avalanche 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Avalanche 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
買入
賣出 6
中立 1
買入 19
移動平均線:強烈買入賣出 0中立 0買入 14
技術指標:中立賣出 6中立 1買入 5
名稱
經典
斐波那契
R3
6.4393
6.4386
R2
6.4386
6.4382
R1
6.4383
6.438
PP
6.4376
6.4376
S1
6.4373
6.4372
S2
6.4366
6.437
S3
6.4363
6.4366

Avalanche 市場信號

目前淨掛單量
-1.83M
$23.32 M
$25.14 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
-2.77M
3 日主動買入
$56.40 M
3 日主動賣出
$59.17 M
7 日主動買賣差額
-1.74M
7 日主動買入
$129.90 M
7 日主動賣出
$131.65 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

Avalanche資金流向

淨流入AVAXUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-14$0.09 M6.39
2026-08-13$0.32 M6.41
2026-08-12-$0.77 M6.38
2026-08-11-$0.17 M6.22
2026-08-10-$0.72 M6.49

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
AVAX/USDT
$6.44
$6.44$6.44
+0.48%
35.24K (USDT)
AVAX/USDC
$6.433
$6.433$6.433
+0.42%
5.68K (USDT)
AVAX/USD1
$6.439
$6.439$6.439
+0.35%
8.72K (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

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USD
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