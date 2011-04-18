瑞波幣 (XRP) 今日技術分析 瑞波幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 XRP 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 瑞波幣 分析的信息。 註 冊

瑞波幣 (XRP) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.9963 -- -2.64% -10.69% -29.53%

瑞波幣 的 AI 每日分析 XRP 今日分析 XRP 昨日分析 瑞波幣 今日分析 2026-08-15 機構持續買入 ：瑞銀、美銀等銀行建立XRP ETF頭寸，單日ETF淨流入225.31萬美元，機構資金流入支撐幣價，利好XRP。

：瑞銀、美銀等銀行建立XRP ETF頭寸，單日ETF淨流入225.31萬美元，機構資金流入支撐幣價，利好XRP。 巨鯨逆勢吸籌 ：巨鯨近幾小時買入7200萬枚XRP抵銷ETF資金流出，並穩定關鍵技術支撐位，顯示長期信心，利好XRP。

：巨鯨近幾小時買入7200萬枚XRP抵銷ETF資金流出，並穩定關鍵技術支撐位，顯示長期信心，利好XRP。 監管利好落地：SEC政策變動促進美國市場運營，RLUSD獲杜拜監管批准，監管清晰度臨近，消除不確定性，利好XRP。 機構持續買入 ：瑞銀、美銀等銀行建立XRP ETF頭寸，單日ETF淨流入225.31萬美元，機構資金流入支撐幣價，利好XRP。

：瑞銀、美銀等銀行建立XRP ETF頭寸，單日ETF淨流入225.31萬美元，機構資金流入支撐幣價，利好XRP。 巨鯨逆勢吸籌 ：巨鯨近幾小時買入7200萬枚XRP抵銷ETF資金流出，並穩定關鍵技術支撐位，顯示長期信心，利好XRP。

：巨鯨近幾小時買入7200萬枚XRP抵銷ETF資金流出，並穩定關鍵技術支撐位，顯示長期信心，利好XRP。 監管利好落地：SEC政策變動促進美國市場運營，RLUSD獲杜拜監管批准，監管清晰度臨近，消除不確定性，利好XRP。 瑞波幣 昨日分析 2026-08-14 機構逆勢吸籌 ：XRP現貨ETF單日淨流入225.31萬美元，且巨鯨買入7200萬枚以抵消資金流出，受影響幣種XRP，對幣價影響方向為支撐底部。

：XRP現貨ETF單日淨流入225.31萬美元，且巨鯨買入7200萬枚以抵消資金流出，受影響幣種XRP，對幣價影響方向為支撐底部。 監管利多頻出 ：RLUSD獲杜拜批准且納斯達克備案推進，CLARITY法案參議院擬投票，受影響幣種XRP，對幣價影響方向為中長期利多。

：RLUSD獲杜拜批准且納斯達克備案推進，CLARITY法案參議院擬投票，受影響幣種XRP，對幣價影響方向為中長期利多。 市場情緒承壓：合約資金費率為0.0081%維持低位，且過去一週資金淨流出超4800萬美元，受影響幣種XRP，對幣價影響方向為短期壓制。 機構逆勢吸籌 ：XRP現貨ETF單日淨流入225.31萬美元，且巨鯨買入7200萬枚以抵消資金流出，受影響幣種XRP，對幣價影響方向為支撐底部。

：XRP現貨ETF單日淨流入225.31萬美元，且巨鯨買入7200萬枚以抵消資金流出，受影響幣種XRP，對幣價影響方向為支撐底部。 監管利多頻出 ：RLUSD獲杜拜批准且納斯達克備案推進，CLARITY法案參議院擬投票，受影響幣種XRP，對幣價影響方向為中長期利多。

：RLUSD獲杜拜批准且納斯達克備案推進，CLARITY法案參議院擬投票，受影響幣種XRP，對幣價影響方向為中長期利多。 市場情緒承壓：合約資金費率為0.0081%維持低位，且過去一週資金淨流出超4800萬美元，受影響幣種XRP，對幣價影響方向為短期壓制。

瑞波幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 瑞波幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 16 中立 3 買入 7 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 12 中立 2 買入 0 技術指標 : 買入 賣出 4 中立 1 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.9957 0.9956 R2 0.9956 0.9955 R1 0.9955 0.9955 PP 0.9954 0.9954 S1 0.9953 0.9953 S2 0.9952 0.9953 S3 0.9951 0.9952

瑞波幣 市場信號 目前淨掛單量 0.16M $172.24 M $172.08 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 7.61M 3 日主動買入 $255.46 M 3 日主動賣出 $247.85 M 7 日主動買賣差額 11.89M 7 日主動買入 $770.42 M 7 日主動賣出 $758.53 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 瑞波幣資金流向 淨流入 XRPUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$3.55 M 1.00 2026-08-14 -$7.71 M 1.01 2026-08-13 -$8.15 M 1.00 2026-08-12 -$5.32 M 1.01 2026-08-11 -$12.81 M 1.00 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。