Checkmate實時價格 (CHECK)
Checkmate (CHECK) 今日實時價格為 NT$ 0.01438，過去 24 小時內變化了 2.94%。目前 CHECK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01438 每 CHECK。
Checkmate 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- CHECK。過去 24 小時內，CHECK 的交易價格在 NT$ 0.013154（低點）和 NT$ 0.016549（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，CHECK 在過去一小時內波動了 +1.41%，過去7 天內波動了 -12.67%。過去一天，總交易量達到 NT$ 117.83K。
BASE
Checkmate 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 117.83K。CHECK 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 14.38M。
+1.41%
+2.94%
-12.67%
-12.67%
跟蹤 Checkmate 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.01313
|+2.94%
|30天
|NT$ -0.011971
|-45.43%
|60天
|NT$ -0.051059
|-78.03%
|90天
|NT$ -0.030296
|-67.82%
今天，CHECK 記錄了 NT$ +0.01313 (+2.94%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.011971 (-45.43%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，CHECK 的變化為 NT$ -0.051059 (-78.03%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.030296 (-67.82%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Checkmate 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 CHECK 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
**市場結構** CHECK_USDT 4小時周期現價為0.028248，運行於中樞0.0288下方，跌幅約1.1%，位於S2（0.02829）與S1（0.02849）構成的支撐區間內。MA與EMA整體呈現買入配置，價格處於均線系統上方的結構之中。 **動能狀態** MACD錄得金叉信號，快慢線動能方向一致。RSI維持在中性區間運行，短期動能尚未進入超買區域。多周期均線系統與趨勢指標呈現同向排列。 **關鍵價位** 上方R1位於0.029（+2.7%），R2位於0.0293（+3.8%），構成近端阻力帶。下方S1位於0.02849（+0.9%），S2位於0.02829（+0.1%），形成即時支撐層級。中樞0.0288（+1.9%）則為結構轉換的參考位。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Checkmate 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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要更深入地瞭解 Checkmate，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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