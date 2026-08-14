Capinfra 今日價格

Capinfra (CAPINFRA) 今日實時價格為 NT$ 0.09427，過去 24 小時內變化了 0.44%。目前 CAPINFRA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.09427 每 CAPINFRA。

Capinfra 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3838，流通供應量為 0.00 CAPINFRA。過去 24 小時內，CAPINFRA 的交易價格在 NT$ 0.09289（低點）和 NT$ 0.09577（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21.769862168300500366，而歷史最低價為 NT$ 0.52166241703881838999。

短期表現方面，CAPINFRA 在過去一小時內波動了 -0.32%，過去7 天內波動了 +0.06%。過去一天，總交易量達到 NT$ 157.37K。

Capinfra（CAPINFRA）市場資訊

排名 No.3838 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 157.37KNT$ 157.37K NT$ 157.37K 完全稀釋市值 NT$ 18.85MNT$ 18.85M NT$ 18.85M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 總供應量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 BSC

Capinfra 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 157.37K。CAPINFRA 的流通量為 0.00，總供應量是 200000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.85M。