Ultiland 今日價格

Ultiland (ARTX) 今日實時價格為 NT$ 0.07803，過去 24 小時內變化了 2.72%。目前 ARTX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07803 每 ARTX。

Ultiland 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ARTX。過去 24 小時內，ARTX 的交易價格在 NT$ 0.0754（低點）和 NT$ 0.0785（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ARTX 在過去一小時內波動了 -0.59%，過去7 天內波動了 -11.21%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.74K。

Ultiland（ARTX）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 62.74KNT$ 62.74K NT$ 62.74K 完全稀釋市值 NT$ 21.85MNT$ 21.85M NT$ 21.85M 流通量 ---- -- 總供應量 280,000,000 280,000,000 280,000,000 所屬公鏈 BSC

Ultiland 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.74K。ARTX 的流通量為 --，總供應量是 280000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 21.85M。