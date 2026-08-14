pipedog 今日價格

pipedog (PIPEDOG) 今日實時價格為 NT$ 0.002769，過去 24 小時內變化了 10.82%。目前 PIPEDOG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002769 每 PIPEDOG。

pipedog 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PIPEDOG。過去 24 小時內，PIPEDOG 的交易價格在 NT$ 0.002742（低點）和 NT$ 0.003255（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，PIPEDOG 在過去一小時內波動了 -1.18%，過去7 天內波動了 +7.78%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.23K。

pipedog（PIPEDOG）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 59.23KNT$ 59.23K NT$ 59.23K 完全稀釋市值 NT$ 34.34MNT$ 34.34M NT$ 34.34M 流通量 ---- -- 總供應量 12,400,000,000 12,400,000,000 12,400,000,000 所屬公鏈 ROBINHOOD

pipedog 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.23K。PIPEDOG 的流通量為 --，總供應量是 12400000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 34.34M。