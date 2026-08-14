xPayLink 今日價格

xPayLink (XPLK) 今日實時價格為 NT$ 0.01463，過去 24 小時內變化了 26.03%。目前 XPLK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01463 每 XPLK。

xPayLink 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- XPLK。過去 24 小時內，XPLK 的交易價格在 NT$ 0.0142（低點）和 NT$ 0.03198（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，XPLK 在過去一小時內波動了 +2.95%，過去7 天內波動了 -90.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 831.52K。

xPayLink（XPLK）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 831.52KNT$ 831.52K NT$ 831.52K 完全稀釋市值 NT$ 1.46MNT$ 1.46M NT$ 1.46M 流通量 ---- -- 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所屬公鏈 BSC

xPayLink 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 831.52K。XPLK 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.46M。