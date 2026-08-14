143 今日價格

143 (143) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.06%。目前 143 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 143。

143 目前市值在 $ 30,746 排名第 #-，流通供應量為 986.20M 143。過去 24 小時內，143 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，143 在過去一小時內波動了 -0.45%，過去7 天內波動了 -15.96%。過去一天，總交易量達到 --。

143（143）市場資訊

市值 $ 30.75K$ 30.75K $ 30.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 30.75K$ 30.75K $ 30.75K 流通量 986.20M 986.20M 986.20M 總供應量 986,199,300.0 986,199,300.0 986,199,300.0

143 的目前市值為 $ 30.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。143 的流通量為 986.20M，總供應量是 986199300.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.75K。