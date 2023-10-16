如何更改 MEXC 賬戶綁定的郵箱

為了保護用戶賬戶安全，MEXC 平臺提供了雙重驗證機制，即用戶需要將自己的賬戶在手機、郵箱、谷歌驗證中，至少選擇兩项安全驗證機制進行綁定。
打開並登錄 MEXC 官網，在首頁右上角個人頭像中選擇【安全中心】。
在安全中心頁面，點擊郵箱驗證的右側【修改】按鈕。
填寫新的郵箱地址和驗證碼，輸入舊郵箱驗證碼和谷歌驗證碼/手機短信驗證碼。
填寫完成後，點擊【確定】。完成郵箱更改。
您可以返回安全中心，查看到您綁定的郵箱已經完成更改。
需要注意的是，修改綁定郵箱後24小時內，禁止提幣和法幣出金。
本篇內容在 App 端的操作，使用 iOS 系統手機進行說明，安卓系統操作流程完全一致。
在 MEXC App 首頁，點擊左上角個人頭像，選擇【安全中心】。在安全中心頁面，您可以看到【綁定郵箱】，點擊進入修改郵箱頁面。
輸入新的郵箱地址和驗證碼，輸入舊郵箱驗證碼和谷歌驗證碼/手機短信驗證碼，點擊【確認】，完成郵箱修改。
您可以點擊首頁左上角人像圖標進入【個人中心】，查看已修改後的郵箱地址。
需要注意的是，修改綁定郵箱後24小時內，禁止提幣和法幣出金。
郵箱修改大多出現於用戶個人的原郵箱不再繼續使用或者原郵箱被盜無法繼續使用。如果是由於被盜的情況發生，請您即時更換綁定郵箱確保自己的 MEXC 賬戶安全，保障個人資產不受到損害。