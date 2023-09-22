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合約交易的止盈止損

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2023.09.22 MEXC
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在MEXC上進行合約交易時，設置止盈止損十分重要：它可以幫助MEXCers更好的管理資金、控制風險和培養嚴謹的交易習慣。

1. 定義


在MEXC平臺上，有兩種使用場景會使用到止盈止損的功能。一種是在持倉前，另一種在持倉中：

  • 持倉前的止盈止損功能是指，預先設置觸發條件（【收益率】或【盈虧額】）的平倉單：當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的觸發價格時，系統將按提前設置好的觸發價和數量以最優市場價平倉，從而達到止盈或止損的目的, 讓用戶能夠自動結算出理想的盈利值或避免不必要的損失；

  • 持倉中的止盈止損是指， 直接進行【市價止盈止損設置】：通過【全部倉位】或者【部分倉位】（網頁端），預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】等條件）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉。

MEXC在合約交易中新增【止盈反手】和【止損反手】：幫助MEXCers更好地利用雙邊行情獲利。

1.1 開倉時設置止盈止損


  • 即提前為將要開出的倉位設置止盈止損。用戶可以在開倉時，同時點擊設置止盈止損選項，然後您可以通過選擇最新價、合理價、或指數價來設置止盈止損觸發價格。當該訂單以限價或市價成交時（部分成交或全部成交），系統會以用戶預設的觸發價格來立即委託止盈止損單。

  • 用戶可以選擇以下三種設置模式：USDT（觸發價格）、收益率和盈虧額。若選擇通過收益率設置止盈止損，觸發價格與預計盈虧則會通過收益率來計算，以此類推。

系統支持使用收益率或盈虧額來設置止盈止損訂單，但設置的收益率和盈虧額僅供參考。交易過程中的手續費、開倉均價改變和實際成交價都會影響實際收益率和實際盈虧額。加倉將導致開倉均價改變，但止盈止損觸發價格在創建時便已確定，並不會隨之變化。

1.2 市價止盈止損設置（網頁端）


持倉時，MEXC提供兩種止盈止損的方式：【全部倉位】和【部分倉位】（網頁端）

1.2.1 全部倉位


  • 針對整個倉位(無論加倉或者减倉)，您使用該功能時，通過預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】等條件）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉；

  • 平倉時該止盈止損將被系統自動取消。

1.2.1.1 止盈反手

若設置倉位止盈時選擇了【止盈反手】,則會在止盈觸發的倉位全部平倉後，反向市價開相同數量的倉位；受行情波動影響，反向開倉訂單有可能不能完全成交，MEXC會通過郵件、短信、站內信通知到您。

1.2.1.2 止損反手

若設置倉位止損時選擇了【止損反手】,則會在止損觸發的倉位全部平倉後，反向市價開相同數量的倉位；受行情波動影響，反向開倉訂單有可能不能完全成交，MEXC同樣會通過郵件、短信、站內信通知到您。

1.2.2 部分倉位


  • 針對部分倉位，用户使用该功能时，通过預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉；

  • 平倉時該止盈止損將被系統自動取消。

止盈止损可能因行情波動劇烈、倉位可平量不足等因素導致下單失敗；若觸發成功將以市價下平倉訂單，受行情波動影響市價訂單有可能不能成交，成交後的價格可能與設置價格存在偏差。

  • 您可以在【當前持倉】-【止盈止損】處點擊【添加】按鈕，對已持倉的幣種進行止盈止損設置，選擇您想要的觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】）和數量進行下單。

2. 如何在 MEXC 上使用止盈止損


2.1 MEXC Web端


2.1.1 持倉前設置止盈止損


第一步：從MEXC 官網首頁進入合約交易，在右上方的交易界面設置止盈止損。


第二步：設置【止盈觸發價】（【最新價】/【合理價】/【指數價】）和觸發條件（【收益率】、【盈虧額】）


2.1.2 市價止盈止損


2.1.2.1 全部倉位

第一步：在【當前持倉】的訂單中，分別點擊【添加】-【全部倉位】


第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】以及【最新價】/【合理價】/【指數價】


此時，您可以設置【止盈反手】和【止損反手】


2.1.2.2 部分倉位

第一步：在【當前持倉】的訂單中，分別點擊【添加】-【部分倉位】


第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】和【數量】，以及【最新價】/【合理價】/【指數價】


2.2 MEXC App端


2.2.1 持倉前設置止盈止損


第一步：從MEXC App首頁進入合約交易，在右方的交易界面設置止盈止損，分別點擊【高級】-【我已知曉】



第二步：設置【止盈觸發價】（【最新價】/【合理價】/【指數價】）和觸發條件（【收益率】、【盈虧額】、【USDT】）


2.2.2 止盈止損


2.2.2.1 倉位止盈止損

第一步：在【當前倉位】的訂單中，分別點擊【添加】-【倉位止盈止損


第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】以及【最新價】/【合理價】/【指數價】


此時，您可以設置【止盈反手】和【止損反手】


2.2.2.2 分批止盈止損

第一步：在【當前倉位】的訂單中，分別點擊【添加】-【分批止盈止損】


第二步：使用【止盈設置】確認【收益率】/【盈虧額】/【USDT】和【數量】，以及【最新價】/【合理價】/【指數價】


3. 總結


止盈止損的使用對於成功的交易至關重要。它們幫助交易者製定明確的出場規則，避免情緒驅使的決策，並保護資金免受過度風險的影響。但需要註意的是，止盈和止損並非完美的預測工具，市場波動和突發事件可能導致止盈或止損被觸發時的價格出現偏差。因此，交易者在設置止盈止損時應謹慎並結合其他技術指標和市場分析進行判斷。


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