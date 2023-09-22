



在MEXC上進行合約交易時，設置止盈止損十分重要：它可以幫助MEXCers更好的管理資金、控制風險和培養嚴謹的交易習慣。









在MEXC平臺上，有兩種使用場景會使用到止盈止損的功能。一種是在持倉前，另一種在持倉中：





持倉前的止盈止損功能是指，預先設置觸發條件（【收益率】或【盈虧額】）的平倉單：當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的觸發價格時，系統將按提前設置好的觸發價和數量以最優市場價平倉，從而達到止盈或止損的目的, 讓用戶能夠自動結算出理想的盈利值或避免不必要的損失；





持倉中的止盈止損是指， 直接進行【市價止盈止損設置】：通過【全部倉位】或者【部分倉位】（網頁端），預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】等條件）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉。





註

MEXC在合約交易中新增【止盈反手】和【止損反手】：幫助MEXCers更好地利用雙邊行情獲利。









即提前為將要開出的倉位設置止盈止損。用戶可以在開倉時，同時點擊設置止盈止損選項，然後您可以通過選擇最新價、合理價、或指數價來設置止盈止損觸發價格。當該訂單以限價或市價成交時（部分成交或全部成交），系統會以用戶預設的觸發價格來立即委託止盈止損單。





用戶可以選擇以下三種設置模式：USDT（觸發價格）、收益率和盈虧額。若選擇通過收益率設置止盈止損，觸發價格與預計盈虧則會通過收益率來計算，以此類推。





系統支持使用收益率或盈虧額來設置止盈止損訂單，但設置的收益率和盈虧額僅供參考。交易過程中的手續費、開倉均價改變和實際成交價都會影響實際收益率和實際盈虧額。加倉將導致開倉均價改變，但止盈止損觸發價格在創建時便已確定，並不會隨之變化。









持倉時，MEXC提供兩種止盈止損的方式：【全部倉位】和【部分倉位】（網頁端）









針對整個倉位(無論加倉或者减倉)，您使用該功能時，通過預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】等條件）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉；





平倉時該止盈止損將被系統自動取消。









若設置倉位止盈時選擇了【止盈反手】,則會在止盈觸發的倉位全部平倉後，反向市價開相同數量的倉位；受行情波動影響，反向開倉訂單有可能不能完全成交，MEXC會通過郵件、短信、站內信通知到您。









若設置倉位止損時選擇了【止損反手】,則會在止損觸發的倉位全部平倉後，反向市價開相同數量的倉位；受行情波動影響，反向開倉訂單有可能不能完全成交，MEXC同樣會通過郵件、短信、站內信通知到您。









針對部分倉位，用户使用该功能时，通过預先設置觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】）的平倉單，當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的價格後，系統將按提前設置好的價格和數量以最優市場價平倉；





平倉時該止盈止損將被系統自動取消。





止盈止损可能因行情波動劇烈、倉位可平量不足等因素導致下單失敗；若觸發成功將以市價下平倉訂單，受行情波動影響市價訂單有可能不能成交，成交後的價格可能與設置價格存在偏差。





您可以在【當前持倉】-【止盈止損】處點擊【添加】按鈕，對已持倉的幣種進行止盈止損設置，選擇您想要的觸發條件（【收益率】、【盈虧額】或【USDT】）和數量進行下單。







































































































































































