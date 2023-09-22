在MEXC上進行合約交易時，設置止盈止損十分重要：它可以幫助MEXCers更好的管理資金、控制風險和培養嚴謹的交易習慣。
在MEXC平臺上，有兩種使用場景會使用到止盈止損的功能。一種是在持倉前，另一種在持倉中：
註
MEXC在合約交易中新增【止盈反手】和【止損反手】：幫助MEXCers更好地利用雙邊行情獲利。
系統支持使用收益率或盈虧額來設置止盈止損訂單，但設置的收益率和盈虧額僅供參考。交易過程中的手續費、開倉均價改變和實際成交價都會影響實際收益率和實際盈虧額。加倉將導致開倉均價改變，但止盈止損觸發價格在創建時便已確定，並不會隨之變化。
持倉時，MEXC提供兩種止盈止損的方式：【全部倉位】和【部分倉位】（網頁端）
若設置倉位止盈時選擇了【止盈反手】,則會在止盈觸發的倉位全部平倉後，反向市價開相同數量的倉位；受行情波動影響，反向開倉訂單有可能不能完全成交，MEXC會通過郵件、短信、站內信通知到您。
若設置倉位止損時選擇了【止損反手】,則會在止損觸發的倉位全部平倉後，反向市價開相同數量的倉位；受行情波動影響，反向開倉訂單有可能不能完全成交，MEXC同樣會通過郵件、短信、站內信通知到您。
止盈止损可能因行情波動劇烈、倉位可平量不足等因素導致下單失敗；若觸發成功將以市價下平倉訂單，受行情波動影響市價訂單有可能不能成交，成交後的價格可能與設置價格存在偏差。
止盈止損的使用對於成功的交易至關重要。它們幫助交易者製定明確的出場規則，避免情緒驅使的決策，並保護資金免受過度風險的影響。但需要註意的是，止盈和止損並非完美的預測工具，市場波動和突發事件可能導致止盈或止損被觸發時的價格出現偏差。因此，交易者在設置止盈止損時應謹慎並結合其他技術指標和市場分析進行判斷。