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什麼是穩定幣？

#初階
#基礎概念
2023.08.16 MEXC
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穩定幣是由法定貨幣、加密貨幣或黃金等其他資產支持的穩定加密貨幣，旨在錨定美元或歐元等法幣的價值。它是結合了區塊鏈去中心化與現實社會法幣價格的產物，因此不會出現劇烈的價格波動，穩定幣更像是一種交換媒介。

最早的穩定幣是USDT（泰達幣），它是由泰達公司（Tether）在2014年發行的，其價值1:1錨定美元。 Tether宣稱，發行一定數量USDT，都會在其官方賬戶上存入相對應數量的美元，即所發行的USDT代幣，其銀行賬戶都會有等量的美元作為資金保障，這也確保了USDT和美元保持在1:1的兌換比例。而且用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度。理論上這從資產的使用體驗及安全性角度給予了用戶十足的保障。

此外，還有USDC、DAI等廣受用戶喜愛的穩定幣，也錨定美元價格，基本保持1:1的兌換比例。



1.穩定幣的分類及優缺點


穩定幣通常分為三種類型：由法幣為抵押的穩定幣、以加密貨幣作為抵押的穩定幣、無抵押的穩定幣。

由法幣為抵押的穩定幣是市場中最受歡迎的穩定幣；以1:1的比例直接與法幣掛鈎，如上面提到的USDT和USDC。這種穩定幣缺點在於中心化、不透明、無存儲資金或者贖回通證的擔保。像美元儲備是否足夠？是否發行空氣幣給市場造成泡沫？儲備美元的安全性？抵押品是否被挪用等一系列質疑聲至今不絕於耳。

以加密貨幣作為抵押的穩定幣與上一種穩定幣類型相似，主要區別在於這是以加密貨幣作為抵押品，如DAI。抵押品本身就是去中心化的加密貨幣，因此這種穩定幣幾乎解決了信用問題。這種方法允許用戶通過鎖定超過穩定貨幣總額的抵押品，來創建穩定貨幣。不過問題也正在於抵押品上，它也是數字貨幣，價格波動較大，如遇黑天鵝事件幾乎沒有抵抗力。

無抵押的穩定幣也叫算法穩定幣，是不需要抵押的，也不需要任何其他有價值的資產對其進行擔保。它的價值錨定完全通過算法和智能合約實現，智能合約管理所發行代幣的供應量，依靠自身代幣供應的通貨緊縮/擴張來維持穩定的價格，如CrvUSD和FEI等。此類穩定幣的缺點在於穩定性通常是由中心化機制維護的，貨幣政策仍很複雜，不清晰，未獲證明，激勵措施可能不足。大多數此類項目的波動性很大，如果遇到極端事件，價格可能出現下跌甚至崩盤，比如2022年5月，Luna的算法穩定幣UST崩盤。

2.為什麼需要穩定幣


穩定幣產生有一定的現實基礎。與法幣相比，加密貨幣市場往往是不穩定的，代幣的價值有可能遠高於或低於轉入時的價值，使投資者難以儲存他們的數字現金。而穩定幣可解決這個問題，其價值與掛鈎標的資產或法定貨幣息息相關，可以提供穩定的估值。因此，可將其視為動盪市場中值得信賴的避險資產。穩定幣可以通過各種方式來保持自身的穩定性。

3.應該投資穩定幣嗎


穩定幣為我們提供了穩定的數字渠道，以保持我們利潤的穩定。他們可以提供流動性，而且它是一種更加穩定的去中心化的加密貨幣。然而穩定幣只是一種交易媒介、抵押品，並不具備投資屬性。

4.總結


綜上所述，儘管穩定幣有一定局限性，但仍是加密市場中不可或缺的一部分。穩定幣是由具有估值的資產支持的加密貨幣，在各種機制的調控下，穩定幣可以大致穩定在預設區間內。因此，穩定幣不光作為交易媒介，還可以成為交易者和投資者的「避風港」，被認為是一種非常安全的長期投資來源。如需配置穩定幣，可在MEXC進行快速購買。


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