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什麽是MEME幣？

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2023.07.31 MEXC
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1. 什麼是 MEME 幣


MEME 是一種文化，你可以簡單把它理解成流行的表情包或者段子。由於某個點觸動到大批用戶共鳴並在互聯網上引起傳播。它是一種文化現象。

MEME 幣也是具備這種文化現象的代幣。這些代幣不一定有真正的實用價值，但是在特殊的時間內，代表了當時的一種現象。

2. 為什麼 MEME 幣會風靡


2.1 文化認同。很多 MEME 幣背後有共同的文化認同觀念，這讓成員們聚集在一起自發主動傳播，引起更多人的認同和加入。

2.2 財富效應。 MEME 代幣初始價格都很低，當引起市場 FOMO 時，代幣價格往往會成百上千倍來上漲，帶來的財富效應讓更多人湧入。

2.3 炒作傳播能力強。大部分的 MEME 幣背後沒有技術、項目等支撐，其實際應用意義很低，更多的是依靠炒作達到出圈目的，從而帶來價格上的增長。

3. 常見的 MEME 幣有哪些


無論在牛市還是熊市，MEME 只會遲到，永遠不會缺席。因為它始終代表著某種文化屬性，總有那麼一些忠實的認同群體，當然暴漲的財富效應，也是 MEME 一直存在的重要原因。

3.1 狗狗幣（DOGE）


狗狗幣的誕生為了諷刺當時各種虛擬貨幣的濫發現象，恰逢狗狗 meme 的圖片在全世界走紅，狗狗幣的創始人們將比特幣的代碼稍作更改就發行了 DOGE。

原本用於惡搞的狗狗幣意外走紅，低廉的價格和快速的轉賬速度，被大家應用於網絡打賞。隨後由於多次馬斯克的喊單徹底出圈，代幣價格曾一路飛漲接近 0.8 美元/枚。

3.2 屎幣（SHIB）


屎幣名字源於代幣名稱的音譯，SHIB 誕生於 2021 年，可以說 SHIB 和 DOGE 是在當年一起開啟了“動物園幣”狂潮。

SHIB 的風靡一部分原因在於馬斯克的推特喊單，另一部分原因是代幣玩法有一定創新。 SHIB 在初始分配時，將 50% 的代幣直接打到 V 神賬戶，默認是直接銷毀了一半，後面很多其他動物園代幣都模仿 SHIB 這一行為。

SHIB 的頭像是一隻柴犬，DOGE、SHIB 以狗狗為形象的 MEME 代幣相繼成功，讓後面很多模仿者採用狗狗形象，甚至有專門用馬斯克養的狗名字 Floki 命名代幣。

SHIB 能夠在一堆動物園代幣笑到最後，除了機制上的創新，團隊持續做事運營也有關係。 SHIB 團隊先後作出了 SHIBASwap，嘗試發行過 NFT，和其他團隊合作將柴犬形象應用於 GameFi，甚至還對外放出消息自己在做公鏈，這一系列的動作讓社區成員相信團隊仍在建設項目。

3.3 PEPE


PEPE 的代幣形像源於 Matt Furie 在 2005 年的卡通“Boys Club”中創造的 Pepe the Frog 角色，這一形像很早就被加密社區所接受並製作表情包使用，PEPE 代幣出現後迅速引起市場關注。

PEPE 是加密貨幣歷史上增長最快的 ERC-20 代幣，23 天收穫了超過 10 萬的持幣地址，達到了 10 億美元的市值。 PEPE 的風靡引起 MEME 代幣的文藝復興，以太坊網絡和比特幣網絡都造成了堵塞現象。

注：PEPE 風靡時間段正好也是 BRC-20 代幣狂熱時期，很多項目在比特幣網絡上創建 MEME 代幣，引起大家追捧和炒作，造成了比特幣網絡堵塞。

3.4 AIDOGE


如果是說 PEPE 擁有良好的文化底蘊，含著金湯匙出生，那麼 AIDOGE 走的是平民路線。借助 ARB 代幣空投造富效應，擁有 ARB 的空投地址可以直接領取 AIDOGE 代幣，並且越早領取的人能領到的代幣越多。依靠這種 FOMO 機制吸引到第一批大量的用戶。隨後在 Arbitrum 上發行的 MEME 代幣，都模仿了這種初始啟動方式。

除此之外 AIDOGE 還在分發機制上做了創新，交易 AIDOGE 會被默認收取 15% 的費用，這其中 1% 將被永久銷毀，3% 將分配給 $AIDOGE 的質押用戶，3% 將每半小時隨機分配交易金額在 $100 以上的用戶，並通過智能合約按金額隨機分配，2% 重新流入 Camelot 流動性池，3% 用來購買 $ARB，3% 用於項目開發。交易通縮和抽獎機制是吸引後來用戶加入的重要原因。

4. 馬斯克與 MEME 幣


雖然馬斯克喊單過的 MEME 幣有很多，不過更多的是他的一些正常言論提到的某些名詞，被拿去做了代幣名。

眾所周知，狗狗幣是馬斯克喊單最多的 MEME 幣。馬斯克甚至因為多次在推特上公開發布看好狗狗幣的言論收到指控，被認為依靠自己的影響力影響和操縱幣價。

2021 年 1 月 28 日，馬斯克推特發布一張虛構的《Dogue》雜誌封面圖，DOGE 日漲幅 404%，價格從 0.014 美元飆升至 0.08 美元。

2 月 4 日，馬斯克發表「狗狗幣是人民的加密貨幣」言論，DOGE 價格從 0.031 美元漲至 0.058 美元，日漲幅90%。

2 月 24 日，馬斯克發布一張狗狗幣登錄外星的圖片推文，代幣價格從 0.043 美元漲到 0.06 美元。

4 月 15 日，馬斯克再次發布關於狗狗頭像的圖片推文，DOGE 價格當日漲幅 238%，漲至 0.45美元。隨後狗狗幣開啟一路上漲，直到歷史高點 0.73 美元。

5 月 10 日，馬斯克做客綜藝節目「周六夜場秀」並承認狗狗幣是騙局，狗狗幣大跌超 34%，跌至 0.45美元。

2022 年 1 月 14 日，馬斯克宣布特斯拉商品支持 DOGE 支付。

4 月 10 日，斯克提議 Twitter Blue 訂閱費用或許可以選擇用 DOGE 支付。

6 月 21 日，馬斯克宣布 SpaceX 將接受DOGE支付。

10 月 28 日，馬斯克收購推特。DOGE 從 0.06 美元最高沖至 0.158 美元。

2023 年 4 月 3 日，推特網頁 Logo 突然更改為 DOGE 狗狗表情頭像；馬斯克推特發布包含 DOGE 表情與推特藍鳥 Logo 圖片。

7 月 20 日，特斯拉網頁疑似再次增加了支持 DOGE 支付的代碼。

5. MEME 代幣風險


MEME 代幣最吸引用戶的地方，在於其代幣價格高波動性帶來的收益不確定性。 MEME 代幣大多會隨著市場的 FOMO 情緒飛速暴漲，但熱度褪去後價格也會一落千丈。

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