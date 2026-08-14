VANTIS by Virtuals 今日价格

VANTIS by Virtuals (VANTIS) 今日实时价格为 $ 0.00198351，过去 24 小时内变化了 11.81%。当前 VANTIS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00198351 每 VANTIS。

VANTIS by Virtuals 目前市值在 $ 384,166 排名第 #-，流通供应量为 193.68M VANTIS。过去 24 小时内，VANTIS 的交易价格在 $ 0.00197239（低点）和 $ 0.00224123（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00232995，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VANTIS 在过去一小时内波动了 +0.19%，过去7 天内波动了 +3.25%。过去一天，总交易量达到 $ 8.38K。

VANTIS by Virtuals（VANTIS）市场信息

市值 $ 384.17K$ 384.17K $ 384.17K 成交量（24H） $ 8.38K$ 8.38K $ 8.38K 完全稀释市值 $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M 流通量 193.68M 193.68M 193.68M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VANTIS by Virtuals 的当前市值为 $ 384.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.38K。VANTIS 的流通量为 193.68M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.98M。