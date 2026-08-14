Rayls实时价格 (RLS)
Rayls (RLS) 今日实时价格为 $ 0.001708，过去 24 小时内变化了 4.31%。当前 RLS 兑 USD 的汇率为 $ 0.001708 每 RLS。
Rayls 目前市值在 $ 2.56M 排名第 #1304，流通供应量为 1.50B RLS。过去 24 小时内，RLS 的交易价格在 $ 0.001689（低点）和 $ 0.001849（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.07017523020678489，而历史最低价为 $ 0.00218515280606093。
短期表现方面，RLS 在过去一小时内波动了 -0.88%，过去7 天内波动了 +1.66%。过去一天，总交易量达到 $ 72.93K。
No.1304
15.00%
ETH
Rayls 的当前市值为 $ 2.56M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 72.93K。RLS 的流通量为 1.50B，总供应量是 9971791866.8247195，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.08M。
-0.88%
-4.31%
+1.66%
+1.66%
跟踪 Rayls 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00007693
|-4.31%
|30天
|$ -0.000484
|-22.09%
|60天
|$ -0.001019
|-37.37%
|90天
|$ -0.002303
|-57.42%
今天，RLS 记录了 $ -0.00007693 (-4.31%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000484 (-22.09%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，RLS 的变化为 $ -0.001019 (-37.37%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.002303 (-57.42%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Rayls 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 RLS 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 65% | 看跌 35%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|> 80
|超买区
|短线涨速过快，注意回落风险。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多头动能抬头。
|枢纽点
|S2 ≤ 现价 < S1
|位于 S2‑S1 间
|低于中枢，进入低价区。
|BOLL (20,2)
|下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨
|下轨与中轨间
|偏弱，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
|EMA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
RLS_USDT在4h周期现价0.001724运行。价格位于S2枢纽0.001701与S1阻力0.001742之间。当前处于中枢0.001784下方的低位整理区间。均线系统呈现多头排列一致性。MA与EMA组均录得买入信号。市场结构未突破上方关键枢纽压制。 MACD指标形成金叉形态。短期动能呈现向上修复特征。RSI处于中性区域。快慢指标出现分层现象。波动率维持收敛状态。买盘动能集中在短期均线附近。多空力量在窄幅区间内博弈。动能分布显示短期反弹需求存在。长期趋势动能尚未完全确认转向。 近端上方阻力位于S1价位0.001742。该价位距离现价约1%幅度。远端参考中枢位于0.001784。下方近端支撑位于S2价位0.001701。该价位距离现价约1.3%幅度。R1阻力位0.001825构成更远期参考。价格需有效站稳S1方可打开上行空间。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Rayls 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Rayls是一个模块化的金融市场区块链生态系统，它将传统金融（TradFi）的合规性、隐私性和治理与去中心化金融（DeFi）的可编程性和流动性相结合。Rayls技术结合了机构级隐私节点、许可型私有网络和无需许可的L1公链，并由以太坊信任锚提供安全保障，从而实现可扩展且合规的金融资产代币化。
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|类型
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