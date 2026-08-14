Rayls 今日价格

Rayls (RLS) 今日实时价格为 $ 0.001708，过去 24 小时内变化了 4.31%。当前 RLS 兑 USD 的汇率为 $ 0.001708 每 RLS。

Rayls 目前市值在 $ 2.56M 排名第 #1304，流通供应量为 1.50B RLS。过去 24 小时内，RLS 的交易价格在 $ 0.001689（低点）和 $ 0.001849（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.07017523020678489，而历史最低价为 $ 0.00218515280606093。

短期表现方面，RLS 在过去一小时内波动了 -0.88%，过去7 天内波动了 +1.66%。过去一天，总交易量达到 $ 72.93K。

Rayls（RLS）市场信息

排名 No.1304 市值 $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M 成交量（24H） $ 72.93K$ 72.93K $ 72.93K 完全稀释市值 $ 17.08M$ 17.08M $ 17.08M 流通量 1.50B 1.50B 1.50B 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 流通率 15.00% 所属公链 ETH

Rayls 的当前市值为 $ 2.56M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 72.93K。RLS 的流通量为 1.50B，总供应量是 9971791866.8247195，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.08M。