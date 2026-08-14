USD1DOGE 今日价格

USD1DOGE (USD1DOGE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.12%。当前 USD1DOGE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 USD1DOGE。

USD1DOGE 目前市值在 $ 15,715.39 排名第 #-，流通供应量为 1.00B USD1DOGE。过去 24 小时内，USD1DOGE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00117679，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，USD1DOGE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -9.73%。过去一天，总交易量达到 --。

USD1DOGE（USD1DOGE）市场信息

市值 $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

USD1DOGE 的当前市值为 $ 15.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。USD1DOGE 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.72K。