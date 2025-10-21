INFINIT（IN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.13623 24H最高价 $ 0.1553 历史最高 $ 0.330328543984695 最低价 $ 0.053529767930225576 涨跌幅（1H） +1.89% 涨跌幅（1D） +3.59% 漲跌幅（7D） +1.20%

INFINIT（IN）当前实时价格为 $ 0.1508。过去 24 小时内，IN 的交易价格在 $ 0.13623 至 $ 0.1553 之间波动，市场活跃度显著。IN 的历史最高价为 $ 0.330328543984695，历史最低价为 $ 0.053529767930225576。

从短期表现来看，IN 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.89%，过去 24 小时内变动为 +3.59%，过去 7 天内累计变动为 +1.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

INFINIT（IN）市场信息

排名 No.621 市值 $ 39.07M$ 39.07M $ 39.07M 成交量（24H） $ 135.54K$ 135.54K $ 135.54K 完全稀释市值 $ 150.80M$ 150.80M $ 150.80M 流通量 259.07M 259.07M 259.07M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 25.90% 所属公链 ETH

INFINIT 的当前市值为 $ 39.07M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 135.54K。IN 的流通量为 259.07M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 150.80M。