Bitlight Labs（LIGHT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 2.1717 24H最高价 $ 2.5589 历史最高 $ 2.619557835411834 最低价 $ 0.5392876430024418 涨跌幅（1H） -2.53% 涨跌幅（1D） -10.35% 漲跌幅（7D） +54.10%

Bitlight Labs（LIGHT）当前实时价格为 $ 2.2517。过去 24 小时内，LIGHT 的交易价格在 $ 2.1717 至 $ 2.5589 之间波动，市场活跃度显著。LIGHT 的历史最高价为 $ 2.619557835411834，历史最低价为 $ 0.5392876430024418。

从短期表现来看，LIGHT 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.53%，过去 24 小时内变动为 -10.35%，过去 7 天内累计变动为 +54.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bitlight Labs（LIGHT）市场信息

排名 No.332 市值 $ 96.95M 成交量（24H） $ 437.15K 完全稀释市值 $ 945.71M 流通量 43.06M 最大供应量 420,000,000 总供应量 420,000,000 流通率 10.25% 所属公链 BSC

Bitlight Labs 的当前市值为 $ 96.95M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 437.15K。LIGHT 的流通量为 43.06M，总供应量是 420000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 945.71M。