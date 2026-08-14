Strata Senior mHYPER 今日价格

Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) 今日实时价格为 $ 1.025，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 SRMHYPER 兑 USD 的汇率为 $ 1.025 每 SRMHYPER。

Strata Senior mHYPER 目前市值在 $ 623,607 排名第 #-，流通供应量为 608.42K SRMHYPER。过去 24 小时内，SRMHYPER 的交易价格在 $ 1.025（低点）和 $ 1.025（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.025，而历史最低价为 $ 1.021。

短期表现方面，SRMHYPER 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.14%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Strata Senior mHYPER（SRMHYPER）市场信息

市值 $ 623.61K$ 623.61K $ 623.61K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 623.61K$ 623.61K $ 623.61K 流通量 608.42K 608.42K 608.42K 总供应量 608,420.8955925995 608,420.8955925995 608,420.8955925995

Strata Senior mHYPER 的当前市值为 $ 623.61K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。SRMHYPER 的流通量为 608.42K，总供应量是 608420.8955925995，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 623.61K。