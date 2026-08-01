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HeyElsa 当前实时价格为 0.05134 USD。ELSA 市值为 13,124,899.21636 USD。追踪Malaysia的 ELSA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！HeyElsa 当前实时价格为 0.05134 USD。ELSA 市值为 13,124,899.21636 USD。追踪Malaysia的 ELSA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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HeyElsa实时价格 (ELSA)

1 ELSA 兑换为 USD 的实时价格：

$0.05133
$0.05133$0.05133
-0.94%1D
USD
HeyElsa (ELSA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:44:57 (UTC+8)

HeyElsa 今日价格

HeyElsa (ELSA) 今日实时价格为 $ 0.05134，过去 24 小时内变化了 0.94%。当前 ELSA 兑 USD 的汇率为 $ 0.05134 每 ELSA。

HeyElsa 目前市值在 $ 13.12M 排名第 #894，流通供应量为 255.65M ELSA。过去 24 小时内，ELSA 的交易价格在 $ 0.0509（低点）和 $ 0.0527（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.4164773634616015，而历史最低价为 $ 0.04159623028956551

短期表现方面，ELSA 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 -4.47%。过去一天，总交易量达到 $ 66.09K

HeyElsa（ELSA）市场信息

No.894

$ 13.12M
$ 13.12M$ 13.12M

$ 66.09K
$ 66.09K$ 66.09K

$ 51.34M
$ 51.34M$ 51.34M

255.65M
255.65M 255.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BASE

HeyElsa 的当前市值为 $ 13.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.09K。ELSA 的流通量为 255.65M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.34M

HeyElsa 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0509
$ 0.0509$ 0.0509
24H最低价
$ 0.0527
$ 0.0527$ 0.0527
24H最高价

$ 0.0509
$ 0.0509$ 0.0509

$ 0.0527
$ 0.0527$ 0.0527

$ 0.4164773634616015
$ 0.4164773634616015$ 0.4164773634616015

$ 0.04159623028956551
$ 0.04159623028956551$ 0.04159623028956551

-0.24%

-0.94%

-4.47%

-4.47%

HeyElsa（ELSA）价格历史 USD

跟踪 HeyElsa 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0004871-0.94%
30天$ -0.00289-5.33%
60天$ +0.00474+10.17%
90天$ -0.01587-23.62%
HeyElsa 今日价格变化

今天，ELSA 记录了 $ -0.0004871 (-0.94%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

HeyElsa 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00289 (-5.33%)，显示了该代币在短期内的表现。

HeyElsa 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ELSA 的变化为 $ +0.00474 (+10.17%)，从而更广泛地了解其表现。

HeyElsa 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.01587 (-23.62%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 HeyElsa（ELSA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 HeyElsa 价格历史页面

HeyElsa 分析

本分析利用人工智能模型评估 HeyElsa 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

HeyElsa 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 ELSA 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)超卖< 30跌得稍快，短线可能反弹。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

ELSA_USDT在4h周期运行于0.05117，紧邻中枢点0.05118下方。价格处于S1与R1构成的窄幅区间内，枢纽体系显示多空平衡状态。均线组全数呈现买入信号，指标一致性指向短期多头排列。价格位于关键枢纽位附近，结构未发生明显突破或跌破。 MACD录得死叉，快慢线向下发散，动能转向空头。RSI进入超卖区域，短期抛压释放较为充分。KDJ与StochRSI数值低位运行，验证下行动能集中。布林带收口，波动率维持低位，市场缺乏单边驱动力量。快慢指标出现分层，均线多头与振荡器空头形成背离。 上方R1价位0.05138距离现价0.00021，构成近端阻力参考。R2价位0.05165位于远端，提供二级观察点位。下方S1价位0.05091距离现价0.00026，为最近支撑测试区。S2价位0.05071处于更深层级，界定下行空间边界。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 HeyElsa 的价格？

HeyElsa (ELSA) 的价格受多个关键因素影响：

市场情绪和投资者信心会推动需求。交易量和流动性会影响价格的稳定性。项目开发进度和最新动态会对估值产生影响。整体加密货币市场的走势也会对 ELSA 的价格波动起到重要作用。

为什么人们想知道 HeyElsa 今天的价格？

人们希望了解HeyElsa（ELSA）今天的股价，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合的表现、把握市场机遇，以及精准把握买卖时机。实时价格数据有助于投资者评估市场波动、洞察市场趋势，并预判潜在的盈利或亏损。

HeyElsa 的价格预测

HeyElsa（ELSA）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，ELSA 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
HeyElsa (ELSA) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，HeyElsa 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 HeyElsa 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 HeyElsa 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 ELSA 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 HeyElsa

准备好开始使用 HeyElsa 了吗？在 MEXC 购买 ELSA 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 HeyElsa 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 HeyElsa (ELSA) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，HeyElsa 将立即存入您的钱包。
HeyElsa (ELSA) 购买教程

HeyElsa 能做什么？

拥有 HeyElsa 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 HeyElsa (ELSA) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是HeyElsa (ELSA)

HeyElsa 是一个由 AI 驱动的链上执行平台，让使用者能以自然语言与加密货币与 DeFi 进行互动。透过将使用者意图转化为安全、端到端的区块链交易，HeyElsa 抽象化跨链与各类协议的技术复杂性，使交易、跨链、质押与自动化操作变得顺畅、安全，并同时适合一般用户与进阶交易者使用。

HeyElsa资源

要更深入地了解 HeyElsa，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方HeyElsa网站
区块查询

类别 :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

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探索有关 HeyElsa 的更多信息

ELSAUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 ELSA。在 MEXC 上探索 ELSAUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 HeyElsa (ELSA) 市场

探索现货和合约市场，查看 HeyElsa 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ELSA/USDT
$0.05127
$0.05127$0.05127
-1.06%
1.28M (USDT)

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Thinking Cat

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$0.2289$0.2289

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DAPPOS

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$0.27707$0.27707

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$0.4243$0.4243

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