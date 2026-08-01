HeyElsa实时价格 (ELSA)
HeyElsa (ELSA) 今日实时价格为 $ 0.05134，过去 24 小时内变化了 0.94%。当前 ELSA 兑 USD 的汇率为 $ 0.05134 每 ELSA。
HeyElsa 目前市值在 $ 13.12M 排名第 #894，流通供应量为 255.65M ELSA。过去 24 小时内，ELSA 的交易价格在 $ 0.0509（低点）和 $ 0.0527（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.4164773634616015，而历史最低价为 $ 0.04159623028956551。
短期表现方面，ELSA 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 -4.47%。过去一天，总交易量达到 $ 66.09K。
No.894
25.56%
BASE
HeyElsa 的当前市值为 $ 13.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.09K。ELSA 的流通量为 255.65M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.34M。
-0.24%
-0.94%
-4.47%
-4.47%
跟踪 HeyElsa 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0004871
|-0.94%
|30天
|$ -0.00289
|-5.33%
|60天
|$ +0.00474
|+10.17%
|90天
|$ -0.01587
|-23.62%
今天，ELSA 记录了 $ -0.0004871 (-0.94%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00289 (-5.33%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，ELSA 的变化为 $ +0.00474 (+10.17%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.01587 (-23.62%)，从而深入了解了代币的长期走势。
想解锁 HeyElsa（ELSA）的全部历史价格和价格走势吗？
立即查看 HeyElsa 价格历史页面
本分析利用人工智能模型评估 HeyElsa 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 ELSA 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|死叉
|K < D
|短线动能降温，温度下降。
|StochRSI
|< 20
|超卖区
|短线跌速过快，注意反弹机会。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空头动能抬头。
|枢纽点
|S1 ≤ 现价 < 中枢
|位于 S1‑中枢间
|刚离开中枢，偏中下位置。
|BOLL (20,2)
|下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨
|下轨与中轨间
|偏弱，但未极端。
|RSI (14)
|超卖
|< 30
|跌得稍快，短线可能反弹。
|MA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
|EMA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
ELSA_USDT在4h周期运行于0.05117，紧邻中枢点0.05118下方。价格处于S1与R1构成的窄幅区间内，枢纽体系显示多空平衡状态。均线组全数呈现买入信号，指标一致性指向短期多头排列。价格位于关键枢纽位附近，结构未发生明显突破或跌破。 MACD录得死叉，快慢线向下发散，动能转向空头。RSI进入超卖区域，短期抛压释放较为充分。KDJ与StochRSI数值低位运行，验证下行动能集中。布林带收口，波动率维持低位，市场缺乏单边驱动力量。快慢指标出现分层，均线多头与振荡器空头形成背离。 上方R1价位0.05138距离现价0.00021，构成近端阻力参考。R2价位0.05165位于远端，提供二级观察点位。下方S1价位0.05091距离现价0.00026，为最近支撑测试区。S2价位0.05071处于更深层级，界定下行空间边界。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，HeyElsa 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
准备好开始使用 HeyElsa 了吗？在 MEXC 购买 ELSA 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 HeyElsa 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 HeyElsa (ELSA) 购买之旅。
拥有 HeyElsa 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。
在 MEXC 上购买 HeyElsa (ELSA) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。
查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費
除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！
HeyElsa 是一个由 AI 驱动的链上执行平台，让使用者能以自然语言与加密货币与 DeFi 进行互动。透过将使用者意图转化为安全、端到端的区块链交易，HeyElsa 抽象化跨链与各类协议的技术复杂性，使交易、跨链、质押与自动化操作变得顺畅、安全，并同时适合一般用户与进阶交易者使用。
要更深入地了解 HeyElsa，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|02-11 14:20:00
|行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
|02-10 18:39:21
|链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
|02-04 11:04:00
|行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
|02-04 00:48:00
|行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
|02-01 01:12:00
|行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
|01-28 07:44:00
|行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹
使用杠杆做多或做空 ELSA。在 MEXC 上探索 ELSAUSDT 合约交易，把握市场波动机会。
探索现货和合约市场，查看 HeyElsa 的实时价格、交易量，并直接进行交易。
MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币
目前热门备受市场关注的加密货币
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。