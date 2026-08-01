HeyElsa 今日价格

HeyElsa (ELSA) 今日实时价格为 $ 0.05134，过去 24 小时内变化了 0.94%。当前 ELSA 兑 USD 的汇率为 $ 0.05134 每 ELSA。

HeyElsa 目前市值在 $ 13.12M 排名第 #894，流通供应量为 255.65M ELSA。过去 24 小时内，ELSA 的交易价格在 $ 0.0509（低点）和 $ 0.0527（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.4164773634616015，而历史最低价为 $ 0.04159623028956551。

短期表现方面，ELSA 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 -4.47%。过去一天，总交易量达到 $ 66.09K。

HeyElsa（ELSA）市场信息

排名 No.894 市值 $ 13.12M$ 13.12M $ 13.12M 成交量（24H） $ 66.09K$ 66.09K $ 66.09K 完全稀释市值 $ 51.34M$ 51.34M $ 51.34M 流通量 255.65M 255.65M 255.65M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 25.56% 所属公链 BASE

HeyElsa 的当前市值为 $ 13.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.09K。ELSA 的流通量为 255.65M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.34M。