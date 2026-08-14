Strata Junior USDe 今日价格

Strata Junior USDe (JRUSDE) 今日实时价格为 $ 1.069，过去 24 小时内变化了 0.03%。当前 JRUSDE 兑 USD 的汇率为 $ 1.069 每 JRUSDE。

Strata Junior USDe 目前市值在 $ 6,844,752 排名第 #-，流通供应量为 6.40M JRUSDE。过去 24 小时内，JRUSDE 的交易价格在 $ 1.069（低点）和 $ 1.07（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.07，而历史最低价为 $ 0.997969。

短期表现方面，JRUSDE 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +0.30%。过去一天，总交易量达到 $ 233.49。

Strata Junior USDe（JRUSDE）市场信息

市值 $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M 成交量（24H） $ 233.49$ 233.49 $ 233.49 完全稀释市值 $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M 流通量 6.40M 6.40M 6.40M 总供应量 6,404,194.031765478 6,404,194.031765478 6,404,194.031765478

Strata Junior USDe 的当前市值为 $ 6.84M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 233.49。JRUSDE 的流通量为 6.40M，总供应量是 6404194.031765478，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.84M。