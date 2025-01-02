SNPad 价格 (SNPAD)
今天 SNPad (SNPAD) 的实时价格为 0.02637869 USD。目前其市值为 $ 7.39M USD。SNPAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
SNPad 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 72.07K USD
- SNPad 当天价格变化为 +5.97%
- 其循环供应量为 280.00M USD
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今天内，SNPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00148524。
在过去30天内，SNPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0021069793。
在过去60天内，SNPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0078293983。
在过去90天内，SNPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00149416219662662。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00148524
|+5.97%
|30天
|$ +0.0021069793
|+7.99%
|60天
|$ +0.0078293983
|+29.68%
|90天
|$ +0.00149416219662662
|+6.00%
SNPad 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.18%
+5.97%
-4.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions.
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|1 SNPAD 兑换 AUD
A$0.0424696909
|1 SNPAD 兑换 GBP
￡0.021102952
|1 SNPAD 兑换 EUR
€0.0253235424
|1 SNPAD 兑换 USD
$0.02637869
|1 SNPAD 兑换 MYR
RM0.1179127443
|1 SNPAD 兑换 TRY
₺0.9314315439
|1 SNPAD 兑换 JPY
¥4.1403991824
|1 SNPAD 兑换 RUB
₽2.9409601481
|1 SNPAD 兑换 INR
₹2.2622364544
|1 SNPAD 兑换 IDR
Rp425.4626823707
|1 SNPAD 兑换 PHP
₱1.527326151
|1 SNPAD 兑换 EGP
￡E.1.3395098782
|1 SNPAD 兑换 BRL
R$0.1638116649
|1 SNPAD 兑换 CAD
C$0.0379853136
|1 SNPAD 兑换 BDT
৳3.152253455
|1 SNPAD 兑换 NGN
₦40.7706394771
|1 SNPAD 兑换 UAH
₴1.1108066359
|1 SNPAD 兑换 VES
Bs1.34531319
|1 SNPAD 兑换 PKR
Rs7.351740903
|1 SNPAD 兑换 KZT
₸13.8469657417
|1 SNPAD 兑换 THB
฿0.9039977063
|1 SNPAD 兑换 TWD
NT$0.8675951141
|1 SNPAD 兑换 CHF
Fr0.023740821
|1 SNPAD 兑换 HKD
HK$0.2049624213
|1 SNPAD 兑换 MAD
.د.م0.2666885559