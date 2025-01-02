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Shutter 价格 (SHU)

USD

Shutter (SHU) 实时价格图表

$0.01450176
$0.01450176$0.01450176
+12.30%(1D)

今天 Shutter (SHU) 的价格

今天 Shutter (SHU) 的实时价格为 0.01450176 USD。目前其市值为 $ 3.46M USD。SHU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Shutter 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 63.46K USD
- Shutter 当天价格变化为 +12.35%
- 其循环供应量为 238.59M USD

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Shutter (SHU) 价格表现 USD

今天内，Shutter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00159451
在过去30天内，Shutter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014368213
在过去60天内，Shutter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015685132
在过去90天内，Shutter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00787806156468254

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00159451+12.35%
30天$ -0.0014368213-9.90%
60天$ +0.0015685132+10.82%
90天$ -0.00787806156468254-35.20%

Shutter (SHU) 价格分析

Shutter 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01277887
$ 0.01277887$ 0.01277887

$ 0.01466158
$ 0.01466158$ 0.01466158

$ 6,712,329
$ 6,712,329$ 6,712,329

+0.38%

+12.35%

-12.61%

Shutter (SHU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

$ 63.46K
$ 63.46K$ 63.46K

238.59M
238.59M 238.59M

什么是Shutter (SHU)

Governance token of Shutter, a project to prevent front-running and malicious MEV on Ethereum by using threshold encryption.

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Shutter (SHU) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Shutter (SHU) 的其他问题

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SHU 兑换为当地货币

1 SHU 兑换 AUD
A$0.0233478336
1 SHU 兑换 GBP
0.011601408
1 SHU 兑换 EUR
0.0139216896
1 SHU 兑换 USD
$0.01450176
1 SHU 兑换 MYR
RM0.0648228672
1 SHU 兑换 TRY
0.5120571456
1 SHU 兑换 JPY
¥2.2769213376
1 SHU 兑换 RUB
1.6168012224
1 SHU 兑换 INR
1.2436709376
1 SHU 兑换 IDR
Rp233.8993220928
1 SHU 兑换 PHP
0.8397969216
1 SHU 兑换 EGP
￡E.0.7362543552
1 SHU 兑换 BRL
R$0.0902009472
1 SHU 兑换 CAD
C$0.0208825344
1 SHU 兑换 BDT
1.73296032
1 SHU 兑换 NGN
22.4137752384
1 SHU 兑换 UAH
0.6106691136
1 SHU 兑换 VES
Bs0.73958976
1 SHU 兑换 PKR
Rs4.041640512
1 SHU 兑换 KZT
7.6124088768
1 SHU 兑换 THB
฿0.4968302976
1 SHU 兑换 TWD
NT$0.4769628864
1 SHU 兑换 CHF
Fr0.013051584
1 SHU 兑换 HKD
HK$0.1126786752
1 SHU 兑换 MAD
.د.م0.1466127936