Pharaoh 价格 (PHAR)
今天 Pharaoh (PHAR) 的实时价格为 222.0 USD。目前其市值为 $ 4.07M USD。PHAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pharaoh 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 223.49K USD
- Pharaoh 当天价格变化为 +11.78%
- 其循环供应量为 18.33K USD
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今天内，Pharaoh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +23.39。
在过去30天内，Pharaoh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -58.2030276000。
在过去60天内，Pharaoh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +759.8292102000。
在过去90天内，Pharaoh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +180.10546035003084。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +23.39
|+11.78%
|30天
|$ -58.2030276000
|-26.21%
|60天
|$ +759.8292102000
|+342.27%
|90天
|$ +180.10546035003084
|+429.90%
Pharaoh 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.13%
+11.78%
+4.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity
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|1 PHAR 兑换 AUD
A$355.2
|1 PHAR 兑换 GBP
￡177.6
|1 PHAR 兑换 EUR
€213.12
|1 PHAR 兑换 USD
$222
|1 PHAR 兑换 MYR
RM992.34
|1 PHAR 兑换 TRY
₺7,838.82
|1 PHAR 兑换 JPY
¥34,876.2
|1 PHAR 兑换 RUB
₽24,972.78
|1 PHAR 兑换 INR
₹19,036.5
|1 PHAR 兑换 IDR
Rp3,580,644.66
|1 PHAR 兑换 PHP
₱12,856.02
|1 PHAR 兑换 EGP
￡E.11,270.94
|1 PHAR 兑换 BRL
R$1,380.84
|1 PHAR 兑换 CAD
C$319.68
|1 PHAR 兑换 BDT
৳26,529
|1 PHAR 兑换 NGN
₦343,120.98
|1 PHAR 兑换 UAH
₴9,348.42
|1 PHAR 兑换 VES
Bs11,322
|1 PHAR 兑换 PKR
Rs61,871.4
|1 PHAR 兑换 KZT
₸116,534.46
|1 PHAR 兑换 THB
฿7,599.06
|1 PHAR 兑换 TWD
NT$7,301.58
|1 PHAR 兑换 CHF
Fr199.8
|1 PHAR 兑换 HKD
HK$1,724.94
|1 PHAR 兑换 MAD
.د.م2,244.42