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Pharaoh 价格 (PHAR)

USD

Pharaoh (PHAR) 实时价格图表

$222
$222$222
+11.70%(1D)

今天 Pharaoh (PHAR) 的价格

今天 Pharaoh (PHAR) 的实时价格为 222.0 USD。目前其市值为 $ 4.07M USD。PHAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pharaoh 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 223.49K USD
- Pharaoh 当天价格变化为 +11.78%
- 其循环供应量为 18.33K USD

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Pharaoh (PHAR) 价格表现 USD

今天内，Pharaoh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +23.39
在过去30天内，Pharaoh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -58.2030276000
在过去60天内，Pharaoh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +759.8292102000
在过去90天内，Pharaoh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +180.10546035003084

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +23.39+11.78%
30天$ -58.2030276000-26.21%
60天$ +759.8292102000+342.27%
90天$ +180.10546035003084+429.90%

Pharaoh (PHAR) 价格分析

Pharaoh 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 198.61
$ 198.61$ 198.61

$ 222.96
$ 222.96$ 222.96

$ 404.83
$ 404.83$ 404.83

+0.13%

+11.78%

+4.97%

Pharaoh (PHAR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

$ 223.49K
$ 223.49K$ 223.49K

18.33K
18.33K 18.33K

什么是Pharaoh (PHAR)

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Pharaoh (PHAR) 资源

白皮书
官网

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PHAR 兑换为当地货币

1 PHAR 兑换 AUD
A$355.2
1 PHAR 兑换 GBP
177.6
1 PHAR 兑换 EUR
213.12
1 PHAR 兑换 USD
$222
1 PHAR 兑换 MYR
RM992.34
1 PHAR 兑换 TRY
7,838.82
1 PHAR 兑换 JPY
¥34,876.2
1 PHAR 兑换 RUB
24,972.78
1 PHAR 兑换 INR
19,036.5
1 PHAR 兑换 IDR
Rp3,580,644.66
1 PHAR 兑换 PHP
12,856.02
1 PHAR 兑换 EGP
￡E.11,270.94
1 PHAR 兑换 BRL
R$1,380.84
1 PHAR 兑换 CAD
C$319.68
1 PHAR 兑换 BDT
26,529
1 PHAR 兑换 NGN
343,120.98
1 PHAR 兑换 UAH
9,348.42
1 PHAR 兑换 VES
Bs11,322
1 PHAR 兑换 PKR
Rs61,871.4
1 PHAR 兑换 KZT
116,534.46
1 PHAR 兑换 THB
฿7,599.06
1 PHAR 兑换 TWD
NT$7,301.58
1 PHAR 兑换 CHF
Fr199.8
1 PHAR 兑换 HKD
HK$1,724.94
1 PHAR 兑换 MAD
.د.م2,244.42