Gen Z Quant（QUANT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.06486$ 0.06486 $ 0.06486 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.63% 涨跌幅（1D） -7.44% 漲跌幅（7D） -1.07% 漲跌幅（7D） -1.07%

Gen Z Quant（QUANT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，QUANT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。QUANT 的历史最高价为 $ 0.06486，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，QUANT 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.63%，过去 24 小时内变动为 -7.44%，过去 7 天内累计变动为 -1.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gen Z Quant（QUANT）市场信息

市值 $ 460.79K$ 460.79K $ 460.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 460.79K$ 460.79K $ 460.79K 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 总供应量 999,815,104.865853 999,815,104.865853 999,815,104.865853

Gen Z Quant 的当前市值为 $ 460.79K, 它过去 24 小时的交易量为 --。QUANT 的流通量为 999.82M，总供应量是 999815104.865853，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 460.79K。