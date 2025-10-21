EVAA Protocol（EVAA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 8.537 $ 8.537 $ 8.537 24H最低价 $ 12.995 $ 12.995 $ 12.995 24H最高价 24H最低价 $ 8.537$ 8.537 $ 8.537 24H最高价 $ 12.995$ 12.995 $ 12.995 历史最高 $ 12.28785187758575$ 12.28785187758575 $ 12.28785187758575 最低价 $ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914 $ 1.4583095338977914 涨跌幅（1H） +8.09% 涨跌幅（1D） +26.78% 漲跌幅（7D） +290.88% 漲跌幅（7D） +290.88%

EVAA Protocol（EVAA）当前实时价格为 $ 12.731。过去 24 小时内，EVAA 的交易价格在 $ 8.537 至 $ 12.995 之间波动，市场活跃度显著。EVAA 的历史最高价为 $ 12.28785187758575，历史最低价为 $ 1.4583095338977914。

从短期表现来看，EVAA 在过去 1 小时内的价格变动为 +8.09%，过去 24 小时内变动为 +26.78%，过去 7 天内累计变动为 +290.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

EVAA Protocol（EVAA）市场信息

排名 No.448 市值 $ 84.25M$ 84.25M $ 84.25M 成交量（24H） $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M 完全稀释市值 $ 636.55M$ 636.55M $ 636.55M 流通量 6.62M 6.62M 6.62M 最大供应量 50,000,000 50,000,000 50,000,000 总供应量 50,000,000 50,000,000 50,000,000 流通率 13.23% 所属公链 BSC

EVAA Protocol 的当前市值为 $ 84.25M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.39M。EVAA 的流通量为 6.62M，总供应量是 50000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 636.55M。