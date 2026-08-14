Bobina 今日价格

Bobina (BOBINA) 今日实时价格为 $ 0.00644392，过去 24 小时内变化了 0.35%。当前 BOBINA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00644392 每 BOBINA。

Bobina 目前市值在 $ 64,440 排名第 #-，流通供应量为 10.00M BOBINA。过去 24 小时内，BOBINA 的交易价格在 $ 0.00636236（低点）和 $ 0.00648206（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01022839，而历史最低价为 $ 0.00454648。

短期表现方面，BOBINA 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 +0.81%。过去一天，总交易量达到 $ 63.31。

Bobina（BOBINA）市场信息

市值 $ 64.44K$ 64.44K $ 64.44K 成交量（24H） $ 63.31$ 63.31 $ 63.31 完全稀释市值 $ 64.44K$ 64.44K $ 64.44K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Bobina 的当前市值为 $ 64.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.31。BOBINA 的流通量为 10.00M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 64.44K。