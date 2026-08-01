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Bitway 当前实时价格为 0.258895 USD。BTW 市值为 569,569,000 USD。追踪Malaysia的 BTW 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Bitway 当前实时价格为 0.258895 USD。BTW 市值为 569,569,000 USD。追踪Malaysia的 BTW 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Bitway实时价格 (BTW)

1 BTW 兑换为 USD 的实时价格：

$0.26132
$0.26132$0.26132
-2.34%1D
USD
Bitway (BTW) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:43:26 (UTC+8)

Bitway 今日价格

Bitway (BTW) 今日实时价格为 $ 0.258895，过去 24 小时内变化了 2.34%。当前 BTW 兑 USD 的汇率为 $ 0.258895 每 BTW。

Bitway 目前市值在 $ 569.57M 排名第 #221，流通供应量为 2.20B BTW。过去 24 小时内，BTW 的交易价格在 $ 0.197733（低点）和 $ 0.272464（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.128335315947161，而历史最低价为 $ 0.00768680203178591

短期表现方面，BTW 在过去一小时内波动了 -1.53%，过去7 天内波动了 +42.72%。过去一天，总交易量达到 $ 1.93M

Bitway（BTW）市场信息

No.221

$ 569.57M
$ 569.57M$ 569.57M

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

$ 2.59B
$ 2.59B$ 2.59B

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

BSC

Bitway 的当前市值为 $ 569.57M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.93M。BTW 的流通量为 2.20B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.59B

Bitway 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.197733
$ 0.197733$ 0.197733
24H最低价
$ 0.272464
$ 0.272464$ 0.272464
24H最高价

$ 0.197733
$ 0.197733$ 0.197733

$ 0.272464
$ 0.272464$ 0.272464

$ 0.128335315947161
$ 0.128335315947161$ 0.128335315947161

$ 0.00768680203178591
$ 0.00768680203178591$ 0.00768680203178591

-1.53%

-2.34%

+42.72%

+42.72%

Bitway（BTW）价格历史 USD

跟踪 Bitway 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0062614-2.34%
30天$ +0.199061+332.68%
60天$ +0.162501+168.57%
90天$ +0.244395+1,685.48%
Bitway 今日价格变化

今天，BTW 记录了 $ -0.0062614 (-2.34%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Bitway 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.199061 (+332.68%)，显示了该代币在短期内的表现。

Bitway 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BTW 的变化为 $ +0.162501 (+168.57%)，从而更广泛地了解其表现。

Bitway 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.244395 (+1,685.48%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Bitway（BTW）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Bitway 价格历史页面

Bitway 分析

本分析利用人工智能模型评估 Bitway 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Bitway 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 BTW 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点现价 ＞ R2位于 R2 上方比近期“最贵”区间还贵，处于高位地带。
BOLL (20,2)价格 > 上轨触及或突破上轨进入“贵”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。
EMA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。

BTW_USDT在4h周期现价0.228295运行于R2枢纽点0.21339上方。价格脱离0.20358中枢区间层级。多头结构呈现高位发散状态。指标一致性显示价格远离均值回归区域。 MACD录得死叉信号。快慢线动能出现分层背离。RSI处于中性区域。KDJ与StochRSI数值未形成共振向上推力。波动率维持高位震荡特征。买盘动能分散。EMA组与MA组零买入信号确认短期趋势乏力。 近端参考价位为R2枢纽点0.21339。该位置距离现价约6.5%。下方第一支撑位于S1枢纽点0.19973。该位置距离现价约12.5%。远端参考价位为S2枢纽点0.19377。该位置距离现价约15.1%。中枢点位0.20358构成中间层级的结构锚点。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Bitway 的价格预测

Bitway（BTW）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，BTW 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Bitway (BTW) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Bitway 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Bitway 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Bitway 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 BTW 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Bitway

准备好开始使用 Bitway 了吗？在 MEXC 购买 BTW 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Bitway 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Bitway (BTW) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Bitway 将立即存入您的钱包。
Bitway (BTW) 购买教程

Bitway 能做什么？

拥有 Bitway 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Bitway (BTW) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Bitway (BTW)

Bitway 是连接链上流动性与全球机遇的互联网资本门户。其核心产品矩阵包括：Bitway Earn（一个链上财富管理平台）以及 Bitway Chain（一条兼容比特币的权益证明 (PoS) Layer 1 公链，旨在支持原生 BTC 金融服务及企业级应用）。

Bitway资源

要更深入地了解 Bitway，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Bitway网站
区块查询

类别 :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

人们还问：关于Bitway的其他问题

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Bitway（BTW）重要行业更新

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02-11 14:20:00行业动态
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探索有关 Bitway 的更多信息

BTWUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 BTW。在 MEXC 上探索 BTWUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Bitway (BTW) 市场

探索现货和合约市场，查看 Bitway 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
BTW/USDT
$0.262607
$0.262607$0.262607
-1.50%
7.64M (USDT)
BTW/USDC
$0.271737
$0.271737$0.271737
+2.17%
216.39K (USDT)

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$0.2353
$0.2353$0.2353

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DAPPOS

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$0.28337$0.28337

+1.82%

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002799
$0.0002799$0.0002799

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ZKcandy

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$1.7914
$1.7914$1.7914

+18.20%

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Epic Chain

EPIC

$0.3583
$0.3583$0.3583

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Tutorial

TUT

$0.041669
$0.041669$0.041669

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SHOT

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$0.0000828$0.0000828

+4.54%

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