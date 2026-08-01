Bitway 今日价格

Bitway (BTW) 今日实时价格为 $ 0.258895，过去 24 小时内变化了 2.34%。当前 BTW 兑 USD 的汇率为 $ 0.258895 每 BTW。

Bitway 目前市值在 $ 569.57M 排名第 #221，流通供应量为 2.20B BTW。过去 24 小时内，BTW 的交易价格在 $ 0.197733（低点）和 $ 0.272464（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.128335315947161，而历史最低价为 $ 0.00768680203178591。

短期表现方面，BTW 在过去一小时内波动了 -1.53%，过去7 天内波动了 +42.72%。过去一天，总交易量达到 $ 1.93M。

Bitway（BTW）市场信息

排名 No.221 市值 $ 569.57M$ 569.57M $ 569.57M 成交量（24H） $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M 完全稀释市值 $ 2.59B$ 2.59B $ 2.59B 流通量 2.20B 2.20B 2.20B 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 22.00% 所属公链 BSC

Bitway 的当前市值为 $ 569.57M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.93M。BTW 的流通量为 2.20B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.59B。