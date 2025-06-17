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BitAds 价格 (SN16)

USD

BitAds (SN16) 实时价格图表

$2.61
$2.61$2.61
-20.50%(1D)

今天 BitAds (SN16) 的价格

今天 BitAds (SN16) 的实时价格为 2.59 USD。目前其市值为 $ 3.32M USD。SN16 兑换 USD 的价格为实时更新。
BitAds 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- BitAds 当天价格变化为 -25.75%
- 其循环供应量为 1.27M USD

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BitAds (SN16) 价格表现 USD

今天内，BitAds 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.898175351830437
在过去30天内，BitAds 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，BitAds 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，BitAds 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.898175351830437-25.75%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

BitAds (SN16) 价格分析

BitAds 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.36
$ 2.36$ 2.36

$ 4.05
$ 4.05$ 4.05

$ 4.08
$ 4.08$ 4.08

-4.92%

-25.75%

+64.91%

BitAds (SN16) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M

--
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1.27M
1.27M 1.27M

什么是BitAds (SN16)

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BitAds (SN16) 资源

白皮书
官网

BitAds（SN16）代币经济

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SN16 兑换为当地货币

1 SN16 兑换 VND
68,155.85
1 SN16 兑换 AUD
A$3.9368
1 SN16 兑换 GBP
1.8907
1 SN16 兑换 EUR
2.2274
1 SN16 兑换 USD
$2.59
1 SN16 兑换 MYR
RM10.9816
1 SN16 兑换 TRY
102.046
1 SN16 兑换 JPY
¥374.4881
1 SN16 兑换 RUB
203.056
1 SN16 兑换 INR
223.3616
1 SN16 兑换 IDR
Rp42,459.0096
1 SN16 兑换 KRW
3,533.4075
1 SN16 兑换 PHP
146.9825
1 SN16 兑换 EGP
￡E.129.7849
1 SN16 兑换 BRL
R$14.2191
1 SN16 兑换 CAD
C$3.4965
1 SN16 兑换 BDT
316.6016
1 SN16 兑换 NGN
4,003.0781
1 SN16 兑换 UAH
107.6145
1 SN16 兑换 VES
Bs264.18
1 SN16 兑换 PKR
Rs733.0736
1 SN16 兑换 KZT
1,327.5045
1 SN16 兑换 THB
฿84.175
1 SN16 兑换 TWD
NT$76.3273
1 SN16 兑换 AED
د.إ9.5053
1 SN16 兑换 CHF
Fr2.0979
1 SN16 兑换 HKD
HK$20.3056
1 SN16 兑换 MAD
.د.م23.5949
1 SN16 兑换 MXN
$49.0287