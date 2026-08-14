Bear On Pole 今日价格

Bear On Pole (BOP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.08%。当前 BOP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOP。

Bear On Pole 目前市值在 $ 24,179 排名第 #-，流通供应量为 961.72M BOP。过去 24 小时内，BOP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00373512，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOP 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +5.17%。过去一天，总交易量达到 --。

Bear On Pole（BOP）市场信息

市值 $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K 流通量 961.72M 961.72M 961.72M 总供应量 961,724,169.457629 961,724,169.457629 961,724,169.457629

Bear On Pole 的当前市值为 $ 24.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOP 的流通量为 961.72M，总供应量是 961724169.457629，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.18K。