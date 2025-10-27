ALLINDOGE 当前实时价格为 0.0053467 USD。跟踪 ALLINDOGE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ALLINDOGE 价格趋势。ALLINDOGE 当前实时价格为 0.0053467 USD。跟踪 ALLINDOGE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ALLINDOGE 价格趋势。

更多关于 ALLINDOGE

ALLINDOGE 价格信息

ALLINDOGE 币种官网

ALLINDOGE 代币经济

ALLINDOGE 价格预测

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

ALLINDOGE 图标

ALLINDOGE 价格 (ALLINDOGE)

未上架

1 ALLINDOGE 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00530446
$0.00530446$0.00530446
-0.50%1D
mexc
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。探索 MEXC 现货查看已上线币种！
USD
ALLINDOGE (ALLINDOGE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 08:15:38 (UTC+8)

ALLINDOGE（ALLINDOGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00511898
$ 0.00511898$ 0.00511898
24H最低价
$ 0.00548333
$ 0.00548333$ 0.00548333
24H最高价

$ 0.00511898
$ 0.00511898$ 0.00511898

$ 0.00548333
$ 0.00548333$ 0.00548333

$ 0.01291751
$ 0.01291751$ 0.01291751

$ 0.00438126
$ 0.00438126$ 0.00438126

-0.54%

+0.21%

-12.72%

-12.72%

ALLINDOGE（ALLINDOGE）当前实时价格为 $0.0053467。过去 24 小时内，ALLINDOGE 的交易价格在 $ 0.00511898$ 0.00548333 之间波动，市场活跃度显著。ALLINDOGE 的历史最高价为 $ 0.01291751，历史最低价为 $ 0.00438126

从短期表现来看，ALLINDOGE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.54%，过去 24 小时内变动为 +0.21%，过去 7 天内累计变动为 -12.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ALLINDOGE（ALLINDOGE）市场信息

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

--
----

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

994.45M
994.45M 994.45M

994,448,350.352716
994,448,350.352716 994,448,350.352716

ALLINDOGE 的当前市值为 $ 5.28M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ALLINDOGE 的流通量为 994.45M，总供应量是 994448350.352716，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.28M

ALLINDOGE（ALLINDOGE）价格历史 USD

今天内，ALLINDOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ALLINDOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006499742
在过去60天内，ALLINDOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011293802
在过去90天内，ALLINDOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00458417067947344

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.21%
30天$ -0.0006499742-12.15%
60天$ -0.0011293802-21.12%
90天$ -0.00458417067947344-46.16%

什么是ALLINDOGE (ALLINDOGE)

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

ALLINDOGE (ALLINDOGE) 资源

官网

ALLINDOGE 价格预测 (USD)

ALLINDOGE（ALLINDOGE）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 ALLINDOGE（ALLINDOGE）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 ALLINDOGE 的长期和短期价格预测。

现在就查看 ALLINDOGE 价格预测

ALLINDOGE 兑换为当地货币

ALLINDOGE（ALLINDOGE）代币经济

了解 ALLINDOGE（ALLINDOGE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ALLINDOGE 代币的完整经济学

大家还在问：关于 ALLINDOGE (ALLINDOGE) 的其他问题

ALLINDOGE（ALLINDOGE）今日价格是多少？
ALLINDOGE 实时价格为 0.0053467 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ALLINDOGE 兑 USD 的价格是多少？
当前 ALLINDOGE 兑 USD 的价格为 $ 0.0053467。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
ALLINDOGE 的市值是多少？
ALLINDOGE 的市值为 $ 5.28M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ALLINDOGE 的流通供应量是多少？
ALLINDOGE 的流通供应量为 994.45M USD
ALLINDOGE 的历史最高价（ATH）是多少？
ALLINDOGE 的历史最高价是 0.01291751 USD
ALLINDOGE 的历史最低价（ATL）是多少？
ALLINDOGE 的历史最低价是 0.00438126 USD
ALLINDOGE 的交易量是多少？
ALLINDOGE 的 24 小时实时交易量为 -- USD
ALLINDOGE 今年会涨吗？
ALLINDOGE 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ALLINDOGE 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 08:15:38 (UTC+8)

ALLINDOGE（ALLINDOGE）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,927.91
$114,927.91$114,927.91

+1.08%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,167.75
$4,167.75$4,167.75

+2.26%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03912
$0.03912$0.03912

-1.95%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.7488
$5.7488$5.7488

-7.88%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.95
$200.95$200.95

+0.69%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,167.75
$4,167.75$4,167.75

+2.26%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,927.91
$114,927.91$114,927.91

+1.08%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.95
$200.95$200.95

+0.69%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6533
$2.6533$2.6533

+0.48%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20702
$0.20702$0.20702

+1.95%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0144
$0.0144$0.0144

-76.00%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000072
$0.000000000000072$0.000000000000072

-1.36%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010550
$0.010550$0.010550

-9.20%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000013121
$0.000000000000000000013121$0.000000000000000000013121

+1,647.13%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000016
$0.000000000000016$0.000000000000016

+220.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003313
$0.0003313$0.0003313

+66.23%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.16015
$0.16015$0.16015

+67.81%

Flux AI 图标

Flux AI

FLUXAI

$0.0003092
$0.0003092$0.0003092

+37.91%