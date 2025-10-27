ALLINDOGE（ALLINDOGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00511898 $ 0.00511898 $ 0.00511898 24H最低价 $ 0.00548333 $ 0.00548333 $ 0.00548333 24H最高价 24H最低价 $ 0.00511898$ 0.00511898 $ 0.00511898 24H最高价 $ 0.00548333$ 0.00548333 $ 0.00548333 历史最高 $ 0.01291751$ 0.01291751 $ 0.01291751 最低价 $ 0.00438126$ 0.00438126 $ 0.00438126 涨跌幅（1H） -0.54% 涨跌幅（1D） +0.21% 漲跌幅（7D） -12.72% 漲跌幅（7D） -12.72%

ALLINDOGE（ALLINDOGE）当前实时价格为 $0.0053467。过去 24 小时内，ALLINDOGE 的交易价格在 $ 0.00511898 至 $ 0.00548333 之间波动，市场活跃度显著。ALLINDOGE 的历史最高价为 $ 0.01291751，历史最低价为 $ 0.00438126。

从短期表现来看，ALLINDOGE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.54%，过去 24 小时内变动为 +0.21%，过去 7 天内累计变动为 -12.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ALLINDOGE（ALLINDOGE）市场信息

市值 $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M 流通量 994.45M 994.45M 994.45M 总供应量 994,448,350.352716 994,448,350.352716 994,448,350.352716

ALLINDOGE 的当前市值为 $ 5.28M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ALLINDOGE 的流通量为 994.45M，总供应量是 994448350.352716，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.28M。