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Agave 价格 (AGVE)

USD

Agave (AGVE) 实时价格图表

$53.16
$53.16$53.16
+3.00%(1D)

今天 Agave (AGVE) 的价格

今天 Agave (AGVE) 的实时价格为 53.16 USD。目前其市值为 $ 5.32M USD。AGVE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Agave 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 135.75 USD
- Agave 当天价格变化为 +3.01%
- 其循环供应量为 100.00K USD

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Agave (AGVE) 价格表现 USD

今天内，Agave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.55
在过去30天内，Agave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9405970920
在过去60天内，Agave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +15.9759834240
在过去90天内，Agave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +19.29376509019089

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1.55+3.01%
30天$ -0.9405970920-1.76%
60天$ +15.9759834240+30.05%
90天$ +19.29376509019089+56.97%

Agave (AGVE) 价格分析

Agave 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 51.43
$ 51.43$ 51.43

$ 53.22
$ 53.22$ 53.22

$ 1,466.43
$ 1,466.43$ 1,466.43

-0.07%

+3.01%

-4.08%

Agave (AGVE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M

$ 135.75
$ 135.75$ 135.75

100.00K
100.00K 100.00K

什么是Agave (AGVE)

Agave, a decentralized non-custodial money market protocol where users can participate by borrowing or lending money through the application.

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Agave (AGVE) 资源

官网

大家还在问：关于 Agave (AGVE) 的其他问题

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AGVE 兑换为当地货币

1 AGVE 兑换 AUD
A$85.056
1 AGVE 兑换 GBP
41.9964
1 AGVE 兑换 EUR
51.0336
1 AGVE 兑换 USD
$53.16
1 AGVE 兑换 MYR
RM237.6252
1 AGVE 兑换 TRY
1,876.548
1 AGVE 兑换 JPY
¥8,334.4248
1 AGVE 兑换 RUB
5,847.0684
1 AGVE 兑换 INR
4,557.9384
1 AGVE 兑换 IDR
Rp857,419.2348
1 AGVE 兑换 PHP
3,079.0272
1 AGVE 兑换 EGP
￡E.2,699.9964
1 AGVE 兑换 BRL
R$337.0344
1 AGVE 兑换 CAD
C$76.5504
1 AGVE 兑换 BDT
6,352.62
1 AGVE 兑换 NGN
82,290.6168
1 AGVE 兑换 UAH
2,235.9096
1 AGVE 兑换 VES
Bs2,711.16
1 AGVE 兑换 PKR
Rs14,807.718
1 AGVE 兑换 KZT
27,905.2788
1 AGVE 兑换 THB
฿1,819.6668
1 AGVE 兑换 TWD
NT$1,747.9008
1 AGVE 兑换 CHF
Fr47.844
1 AGVE 兑换 HKD
HK$413.0532
1 AGVE 兑换 MAD
.د.م536.916