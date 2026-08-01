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aPriori 当前实时价格为 0.5001 USD。APR 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 APR 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！aPriori 当前实时价格为 0.5001 USD。APR 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 APR 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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aPriori实时价格 (APR)

1 APR 兑换为 USD 的实时价格：

$0.5001
$0.5001$0.5001
+0.63%1D
USD
aPriori (APR) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 00:59:05 (UTC+8)

aPriori 今日价格

aPriori (APR) 今日实时价格为 $ 0.5001，过去 24 小时内变化了 0.63%。当前 APR 兑 USD 的汇率为 $ 0.5001 每 APR。

aPriori 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- APR。过去 24 小时内，APR 的交易价格在 $ 0.40004（低点）和 $ 0.62794（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，APR 在过去一小时内波动了 +0.87%，过去7 天内波动了 +151.71%。过去一天，总交易量达到 $ 1.47M

aPriori（APR）市场信息

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$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 500.10M
$ 500.10M$ 500.10M

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1,000,000,000 1,000,000,000

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1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

aPriori 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.47M。APR 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 500.10M

aPriori 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.40004
$ 0.40004$ 0.40004
24H最低价
$ 0.62794
$ 0.62794$ 0.62794
24H最高价

$ 0.40004
$ 0.40004$ 0.40004

$ 0.62794
$ 0.62794$ 0.62794

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+0.87%

+0.63%

+151.71%

+151.71%

aPriori（APR）价格历史 USD

跟踪 aPriori 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0031309+0.63%
30天$ +0.27526+122.42%
60天$ +0.31946+176.84%
90天$ +0.35225+238.24%
aPriori 今日价格变化

今天，APR 记录了 $ +0.0031309 (+0.63%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

aPriori 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.27526 (+122.42%)，显示了该代币在短期内的表现。

aPriori 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，APR 的变化为 $ +0.31946 (+176.84%)，从而更广泛地了解其表现。

aPriori 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.35225 (+238.24%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 aPriori（APR）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 aPriori 价格历史页面

aPriori 分析

本分析利用人工智能模型评估 aPriori 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

aPriori 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 APR 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 40% | 看跌 60%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)超买> 70涨得稍快，短线可能歇脚。
MA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。
EMA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。

APR_USDT在4h周期运行于0.48051。价格位于S1枢纽0.476上方。中枢阻力位0.5552构成上方主要结构边界。当前价位处于枢轴体系下半区。多空双方在S1附近形成短暂平衡。市场结构呈现区间震荡特征。 MACD指标录得金叉形态。快慢线同向发散显示短期买盘介入。RSI读数进入超买区域。动能分布出现背离迹象。均线组未呈现明确多头排列。波动率维持低位运行状态。短期上行动能受到高位指标抑制。多空力量在局部发生转换。 近端支撑位于0.476。该价位距离现价不足1%。下方远端参考S2枢纽0.3462。上方最近阻力为中枢0.5552。该价位距离现价约15%。更远端阻力见于R1枢纽0.685。关键价位间距显示上行空间大于下行风险。价格波动围绕S1与中枢之间展开。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 aPriori 的价格？

aPriori (APR) 代币价格受多个关键因素的影响：

市场供需：交易量、代币流通量以及持币者情绪会直接影响价格波动。

平台采用度：aPriori 预测市场服务的使用情况及用户群体的增长，将推动其效用需求的提升。

技术发展：协议升级、新功能推出以及路线图进展，都会影响投资者的信心。

市场环境：整体加密货币市场的走势、与比特币的相关性，以及各细分领域的行情变化，都会对 APR 产生影响。

合作伙伴关系：战略性的联盟与整合，能够提升项目的知名度并促进其广泛应用。

代币经济模型：质押奖励、销毁机制以及发行计划等，都会对供应动态产生作用。

为什么人们想知道 aPriori 今天的价格？

人们希望了解今日的年化百分比利率（APR），主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、进行投资组合管理、把握入市或离市的时机、评估投资表现，以及及时掌握市场趋势。实时定价有助于交易者抓住市场的波动与机遇。

aPriori 的价格预测

aPriori（APR）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，APR 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
aPriori (APR) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，aPriori 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 aPriori 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 aPriori 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 APR 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 aPriori

准备好开始使用 aPriori 了吗？在 MEXC 购买 APR 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 aPriori 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 aPriori (APR) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，aPriori 将立即存入您的钱包。
aPriori (APR) 购买教程

aPriori 能做什么？

拥有 aPriori 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 aPriori (APR) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是aPriori (APR)

aPriori 正在为高性能区块链构建智能订单流协调层。其架构包含一个订单流细分引擎，用于实时对交易进行分类；以及一个流量感知路由引擎，用于将良性订单引导至高效的流动性池，同时将风险较高的订单隔离至弹性路径。该系统将 MEV 捕获与再分配机制相结合，将价值返还给质押者和验证者，以更好地协调激励机制。

aPriori资源

要更深入地了解 aPriori，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方aPriori网站
区块查询

类别 :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDODecentralized Finance (DeFi)

人们还问：关于aPriori的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 00:59:05 (UTC+8)

aPriori（APR）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 aPriori 的更多信息

APRUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 APR。在 MEXC 上探索 APRUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 aPriori (APR) 市场

探索现货和合约市场，查看 aPriori 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
APR/USDT
$0.5001
$0.5001$0.5001
+0.28%
2.93M (USDT)

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ShotsAI

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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