aPriori 今日价格

aPriori (APR) 今日实时价格为 $ 0.5001，过去 24 小时内变化了 0.63%。当前 APR 兑 USD 的汇率为 $ 0.5001 每 APR。

aPriori 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- APR。过去 24 小时内，APR 的交易价格在 $ 0.40004（低点）和 $ 0.62794（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，APR 在过去一小时内波动了 +0.87%，过去7 天内波动了 +151.71%。过去一天，总交易量达到 $ 1.47M。

aPriori（APR）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 完全稀释市值 $ 500.10M$ 500.10M $ 500.10M 流通量 ---- -- 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

aPriori 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.47M。APR 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 500.10M。