BOMO on Base（BOMO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00083 24H最高价 $ 0.000967 历史最高 $ 0.022125194895044928 最低价 $ 0.000006003498518756 涨跌幅（1H） +1.11% 涨跌幅（1D） +2.02% 漲跌幅（7D） -8.40%

BOMO on Base（BOMO）当前实时价格为 $ 0.000906。过去 24 小时内，BOMO 的交易价格在 $ 0.00083 至 $ 0.000967 之间波动，市场活跃度显著。BOMO 的历史最高价为 $ 0.022125194895044928，历史最低价为 $ 0.000006003498518756。

从短期表现来看，BOMO 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.11%，过去 24 小时内变动为 +2.02%，过去 7 天内累计变动为 -8.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BOMO on Base（BOMO）市场信息

排名 No.2716 市值 $ 345.19K 成交量（24H） $ 46.69K 完全稀释市值 $ 453.00K 流通量 381.00M 最大供应量 500,000,000 总供应量 500,000,000 流通率 76.20% 所属公链 BASE

BOMO on Base 的当前市值为 $ 345.19K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 46.69K。BOMO 的流通量为 381.00M，总供应量是 500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 453.00K。