AKEDO（AKE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0016967 24H最高价 $ 0.0017964 历史最高 $ 0.003244164590350006 最低价 $ 0.000357263506855573 涨跌幅（1H） +0.93% 涨跌幅（1D） -1.24% 漲跌幅（7D） +3.67%

AKEDO（AKE）当前实时价格为 $ 0.0017251。过去 24 小时内，AKE 的交易价格在 $ 0.0016967 至 $ 0.0017964 之间波动，市场活跃度显著。AKE 的历史最高价为 $ 0.003244164590350006，历史最低价为 $ 0.000357263506855573。

从短期表现来看，AKE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.93%，过去 24 小时内变动为 -1.24%，过去 7 天内累计变动为 +3.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AKEDO（AKE）市场信息

排名 No.619 市值 $ 39.33M 成交量（24H） $ 265.97K 完全稀释市值 $ 172.51M 流通量 22.80B 最大供应量 100,000,000,000 总供应量 100,000,000,000 流通率 22.79% 所属公链 BSC

AKEDO 的当前市值为 $ 39.33M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 265.97K。AKE 的流通量为 22.80B，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 172.51M。