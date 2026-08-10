Giá Taker Protocol hôm nay

Giá Taker Protocol (TAKER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TAKER sang USD là $ 0 mỗi TAKER.

Taker Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,042.21, với nguồn cung lưu hành 170.01M TAKER. Trong vòng 24 giờ qua, TAKER được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.077041, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TAKER biến động -- trong giờ qua và -14.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Taker Protocol (TAKER)

Vốn hóa thị trường $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 88.48K$ 88.48K $ 88.48K Nguồn cung lưu thông 170.01M 170.01M 170.01M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Taker Protocol là $ 15.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TAKER là 170.01M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 88.48K.